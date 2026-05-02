Cruz Azul Pega Primero en la Ida de los Cuartos de Final Ante Atlas con Doblete de Ebere
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Cruz Azul ganó 3-2 al Atlas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX y sacó una importante ventaja, pese a que los rojinegros se esforzaron por remontar en el Estadio Jalisco
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Cruz Azul sacó ventaja en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 2 de mayo y se impuso de visita 3-2 ante el Atlas en el Estadio Jalisco.
Los rojinegros vinieron de atrás en dos ocasiones para igualar el marcador, pero La Máquina logró tomar ventaja con un penal al final, que Christian Ebere marcó para sentenciar el encuentro.
El nigeriano anotó dos tantos y Rodolfo Rotondi completó el resultado.
Los celestes se encaminan a semifinales con su director técnico debutante Joel Huiqui, quien tuvo que entrar al rescate, luego de que fuera despedido el argentino Nicolás Larcamón a falta de una fecha para terminar el torneo.
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Rotondi abrió el marcador en los últimos minutos del primer tiempo (45+3). En una jugada iniciada por Ebere, el argentino José Paradela le puso un servicio a su compatriota, que le pegó de pierna zurda, al aprovechar el desorden de la defensa.
Y así Cruz Azul se fue al descanso ganando el partido.
Encontronazos, numerosas faltas y pocas jugadas de peligro marcaron los primeros 45 minutos.
Victoria en el Jalisco 💙— CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 3, 2026
Nos llevamos la ventaja y buscaremos el pase a semis el próximo sábado 🚂 pic.twitter.com/ve0tmJKEWu
La Máquina se acercó a la puerta de Camilo Vargas y en el 55 tomó ventaja de 2-0 con un gol de zurda de Ebere, a pase de Omar Campos.
Remontada frustrada
Aunque los dirigidos por Diego Cocca reaccionaron con carácter en la segunda mitad, la remontada no se concretó pese al empuje final.
Alfonso González descontó al 69' con asistencia de Luis Gamboa. Aldo Rocha acercó aún más a los rojinegros desde los once pasos al 81', tras un empujón de Gonzalo Piovi sobre Agustín Rodríguez Rosano, que buscaba rematar un centro.
Cuando estaba por cumplirse el tiempo regular, Rodrigo Schlegel sujetó del brazo a Willer Ditta, quien no pudo rematar y cayó de forma aparatosa en el área rival. El colombiano reclamó con insistencia al árbitro Yonatan Peinado Aguirre y la jugada fue revisada en el VAR.
El central marcó la falta luego de ver las repeticiones y Ebere concretó el penal.
Los aficionados de los Zorros lanzaron el grito homofóbico que los hinchas del fútbol mexicano suelen repetir cuando están frustrados por el bajo rendimiento de su equipo. Permisivo, el árbitro no tomó cartas en el asunto.
Cruz Azul recibirá al Atlas el próximo sábado 9 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Banorte, donde buscará consumar su pase a semis.
En el duelo de vuelta, los de Jalisco están obligados a ganar por dos goles para clasificarse a la siguiente ronda.
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Con información de Agencias
ASJ