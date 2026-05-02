La NASA Retrasa Lanzamiento de Artemis III para Finales del 2027, ¿A Qué Se Debe el Retraso?

La NASA ha retrasado el lanzamiento de la misión Artemis III, que volvería a sobrevolar la Luna a bordo de la nave Orión. Originalmente programada para mediados del próximo año, la agencia espacial ha anunciado que aplazará el despegue hasta finales del 2027.

La NASA había asegurado que aceleraría el lapso entre lanzamientos a diez meses, de cara a un alunizaje directo con la misión Artemis IV.

había asegurado que aceleraría el lapso entre lanzamientos a diez meses, de cara a un alunizaje directo con la misión Artemis IV. El ambicioso plan de Estados Unidos incluye la construcción de una base lunar que será habitada de forma permanente.

Los planes de la NASA han tenido que enfrentarse incluso al presidente Donald Trump, quien pedía un recorte al presupuesto de la agencia espacial.

Noticia relacionada: NASA Lanzará en Septiembre el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, 100 Veces Mayor al Hubble

El reto de volver una rutina los viajes a la Luna

El sobrevuelo de la misión Artemis II alrededor de la Luna emocionó a millones de personas alrededor del mundo. No obstante, este viaje que batió récords es apenas un primer paso para la NASA.

Tras el regreso de los astronautas a bordo de Orión, Jared Isaacman, administrador de la agencia espacial, aseguró que la NASA reduciría los tiempos entre misiones. Junto con el anuncio de una base lunar, el funcionario aseguró que los lanzamientos a la Luna serían anuales.

Actualmente, los viajes al satélite son eventuales y no cotidianos. Al respecto, Isaacman ha admitido que uno de los principales retos es volver una rutina el viaje a la Luna.

Video: NASA Promete Viajes Anuales a la Luna; Astronautas de Artemis II Son Ovacionados por Colegas Luego de Su Travesía

Además, el funcionario ha hecho hincapié en que la finalidad del programa Artemis es refrendar el liderazgo de Estados Unidos en el espacio. Durante el anuncio de la base lunar, Isaacman señaló que volverán a pisar la Luna antes de que termine el mandato de Donald Trump:

“La NASA está comprometida a lograr lo casi imposible una vez más: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y hacer todo lo necesario para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”.

Aplazan lanzamiento de Artemis III

No obstante, pese a sus ambiciosos planes, la NASA se ha visto obligada en las últimas semanas a mantener sus pies en la Tierra. El primero de los retos que ha tenido que afrontar la agencia espacial es el propio gobierno de Donald Trump.

Pese a la hazaña que representó el viaje de la misión Artemis II, el gobierno de Donald Trump pidió un recorte al presupuesto de la NASA. En su proyecto para el año fiscal 2027, la Casa Blanca solicitó al Congreso un recorte del 23% para los fondos de la agencia espacial.

Aunque los recortes no tocaban directamente al programa Artemis, sí afectaban a muchas áreas indispensables de la agencia. En el caso de la investigación científica, el recorte alcanzaba el 50%.

Los astronautas de Artemis II en la Oficina Oval con Donald Trump. Foto: Reuters

Al respecto, el senador Ted Cruz señaló que había un consenso en el Congreso para proteger el presupuesto de la NASA. El republicano, quien preside el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, declaró que no deseaba que su país perdiera la actual carrera espacial contra China:

“Se lo he dicho al presidente Trump. No quiero despertarme un día, mirar la Luna y darme cuenta de que los chinos nos han ganado, que hemos perdido contra los comunistas chinos. Creo que el golpe que eso supondría para Estados Unidos haría que el lanzamiento del Sputnik pareciera insignificante”.

Ahora la NASA debe enfrentar un nuevo reto: el retraso en el lanzamiento de la misión Artemis III. Aunque Jared Isaacman había refrendado que buscaban hacer al menos una misión al año a la Luna, esta mitad podría estar en entredicho.

Originalmente previsto para mediados de 2027, el lanzamiento de Artemis III habría de retrasarse debido a SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos. Ambas empresas tienen contratos para construir módulos especiales para las siguientes misiones lunares. No obstante, estos podrían no estar listos a tiempo.

Durante una comparecencia en el Senado, Jared Isaacman señaló que la misión Artemis III será lanzada a bordo de cualquier cohete que esté listo. No obstante, señaló que sus proveedores entregarán hasta finales del 2027, lo que representa un retraso en el calendario:

“He recibido respuestas de ambos proveedores, que satisfacen nuestras necesidades para un encuentro, acoplamiento y prueba de interoperabilidad de ambos módulos de aterrizaje a finales de 2027, antes de un intento de aterrizaje en 2028”.

Historias recomendadas: