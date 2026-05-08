América Femenil Hace Vivir un 'Infierno' a Toluca con Goleada y Tiene Medio Pie en la Final

Este jueves se jugaron las semifinales de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

América goleó a domicilio a Toluca 7-1, en el Estadio Nemesio Diez, con lo que ya tiene medio boleto a la final.

El marcador lo abrió América al minuto 8 cuando Scarlett Camberos cobró un penal y colocó el balón en la red.

Tan solo cinco minutos después Kimberly Rodríguez con un remate de cabeza movió la pizarra 2 a 0.

Pero las locales respondieron y a los 20 minutos Abby Erceg anotó el primero para Toluca con un remate de cabeza a un tiro de esquina.

Las Águilas por su parte seguirían aumentando la ventaja, en esta ocasión fue Geyse Da Silva quien con un remate de derecha en el sector de la izquierda dentro del área marcó el tercero.

Antes de que se terminara la primera mitad, Irene Guerrero al minuto 37 se quita la marca de la defensa, gira y de zurda coloca el balón en la portería rival, para el 4 por 1.

Llegó la segunda mitad y los goles continuarían por parte de Geyse Da Silva que luego de una pared al minuto 52, anota con un toque de derecha, en el que nada pudo hacer la portera para evitar que se marcara el quinto del América.

Pero las anotaciones no pararían, pues Nancy Antonio, al cobrar un tiro libre al 64 marcó un golazo en el que el balón libró la barrera y se metió al ángulo.

Y finalmente al 82 Aylin Aviléz selló la goleada al rematar de derecha un centro con lo que el marcador quedó 7 goles para el América y 1 para Toluca.

Resultado que pone a las Águilas a medio boleto de la final.

Pachuca se lleva la ventaja en la ida de semifinales

El otro juego de semifinales de ida se disputó entre Pachuca y Monterrey donde las locales se llevaron la ventaja con un marcador de 2 goles por 0.

Resultado con el que buscarán en Monterrey su pase a la final del torneo.

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Con información de N+

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