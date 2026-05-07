Incendio en Plaza Fiestas las Palmas en Los Mochis, Sinaloa; Reportan Más de 10 Intoxicados

Cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo un fuerte incendio en la Plaza Fiestas las Palmas localizada en el cruce de los bulevares Antonio Rosales y Álvaro Obregón en Los Mochis, Sinaloa. Hasta el momento se reportan más de 10 personas intoxicadas.

El reporte al 911 se recibió alrededor de las 2 de la tarde, luego de que comerciantes y clientes alertaran sobre un local del centro comercial que estaba envuelto en llamas, provocando una intensa movilización de las corporaciones de emergencia.

Bomberos de Los Mochis, junto con personal de Protección Civil estatal y municipal, acudieron al sitio para controlar el siniestro y evitar que el fuego se extendiera a otros negocios de la plaza.

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Brindan asistencia a más de 10 personas que presentaron síntomas de intoxicación

Durante las labores de atención, paramédicos de Cruz Roja y de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales brindaron asistencia a más de 10 personas que presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no hay víctimas mortales, aunque sí cuantiosos daños materiales en el establecimiento afectado.

Agentes de Tránsito Municipal implementaron un operativo de seguridad y cerraron la circulación en ambos sentidos del bulevar Antonio Rosales, así como sobre la calle Álvaro Obregón, para facilitar el trabajo de los cuerpos de rescate.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen cómo inició el fuego.

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