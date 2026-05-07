Piden Investigar Denuncia de Presunto Control del Crimen Organizado sobre el Agua en Sinaloa

En Sinaloa, usuarios de riego y productores agrícolas del estado pidieron a autoridades federales investigar la denuncia de presunto control del crimen organizado sobre el agua.

Emilio González, de la Asociación de Usuarios de Riego y Productores Agrícolas de Sinaloa, indicó:

"Yo creo que todos tenemos que colaborar, igual que los ciudadanos tenemos que colaborar en el control de esto, denunciar"

En Sinaloa, pocos se atreven a hablar del problema que enfrentan los módulos de riego agrícola, bajo presunto control del crimen organizado.

Por su parte Alonso Campos, exdirigente del Consejo Estatal del Maíz en Sinaloa, señaló:

“Esta situación aquí en Sinaloa, difícilmente la puede usted escuchar de alguien que le tenga cualquier apego a su vida”

Video: Usuarios de Riego y Productores Agrícolas Piden Investigar Presunto Control del Crimen sobre el Agua en Sinaloa

El presidente de los Usuarios de Riego y Productores Agrícolas de Sinaloa, reveló que la Conagua recibe cada año los reportes de los ingresos por la venta de agua y de los gastos que se realizan en los módulos de riego; además aprueba las obras en esos sitios, por lo que la documentación con la que se habría encubierto el desvío de recursos al grupo criminal, tendría que estar bajo su resguardo.

"La Conagua maneja abiertamente los módulos de riego. Por medio de ella corre todo lo que es administración, lo que viene siendo contabilidades, las todo, todo, todo, es Conagua. Los representantes están dentro de los módulos de riego, por los productores. Pero realmente quien manda dentro y fuera del de lo que es la situación del agua es pues Conagua"

Tan solo en 2025, el gobierno federal destinó 13 mil millones de pesos para la tecnificación de riego en los distritos de riego de Culiacán y Ahome.

Comisión Permanente del Congreso

El asunto llegó hasta los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, indicó:

“Esto no tiene que ver con derechas o izquierdas, esto tiene que ver con que el corrupto debe ir a la cárcel”

Por su parte Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, al cuestionarle si no les preocupa que comiencen a salir testimonios de que entregaron, presuntamente el gobierno a integrantes del Cártel de Sinaloa, respondió:

“No, lo que está pidiendo el gobierno de México y los integrantes del Senado mexicano de la coalición es que presenten pruebas. No, no, indicios no es prueba, tienen que presentarlo conforme a lo que establece”

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Con Información de Fátima Monterrosa y reporteros de N+

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