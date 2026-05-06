BTS en Palacio Nacional Hoy: Así Espera la Army en el Zócalo de CDMX

BTS visitará Palacio Nacional hoy 6 de mayo, para tener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, la popular banda de Kpop se tomará unos momentos para saludar al Army, que espera bajo el sol en el Zócalo de CDMX, previo al inicio de sus conciertos del "ARIRANG World Tour 2026" en el Estadio GNP.

Este es el minuto a minuto de BTS y la Army en Palacio Nacional.

Noticia relacionada: BTS en el Zócalo CDMX Hoy: ¿En Qué Balcón de Palacio Nacional Saldrán y Cuánto Tiempo Estarán?

Ante el fuerte sol bajo el que esperan los fans de la banda surcoreana, un equipo de Bomberos lanzó agua en el piso para refrescar un poco.

Bomberos lanzan agua en el Zócalo para mitigar el fuerte sol. Foto: N+

Durante la conferencia matutina, la mandataria mexicana adelantó que los integrantes de BTS se reunirían con ella y anunció que iban a saludar a sus fans desde uno de los balcones de Palacio Nacional. Eso bastó para que miles de jóvenes se dieran cita en la Plaza de la Constitución.

BTS en Vivo en el Zócalo de CDMX hoy 6 de mayo de 2026

El equipo de N+ documentó la llegada del fandom más grande del Kpop para ver a BTS en el Zócalo de CDMX. Alrededor de las 9:40 de la mañana, apenas unos momentos después del anuncio, el lugar comenzó a llenarse.

Los fans de BTS dejaron pendientes sus actividades para llegar al primer cuadro de la Ciudad de México para no perder la oportunidad de saludar a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook, debido a que muchos de ellos no alcanzaron uno de los anhelados boletos para los conciertos de este 7, 9 y 10 de mayo.

Miles de personas esperan el saludo de BTS desde Palacio Nacional. Foto: N+

"Estoy aquí esperando a ver a los chicos de BTS porque no alcancé boleto, así que es la única oportunidad que tengo para verlos", contó Dafne, fan de la agrupación.

Video: ¡Le Tocó Baño a los Fans de BTS! Bomberos Lanzan Chorros de Agua para Refrescar el Ambiente Afuera de Palacio Nacional

Sin importar la alerta amarilla por las altas temperaturas en la CDMX, las cuales superarían los 30 grados, el Army se hizo presente con sombrillas, gorras y mucha actitud. Para animarse, corearon sus canciones favoritas y el fanchant a todo pulmón:

♫ ¡Kim Namjoon!

¡Kim Seokjin!

¡Min Yoongi!

¡Jung Hoseok!

¡Park Jimin!

¡Kim Taehyung!

¡Jeon Jungkook!

¡¡BTS!! ♪

Army luego de ser refrescado por ola de calor mientras esperan a BTS en CDMX. Foto: N+

Debido a la ola de calor, autoridades refrescaron a los fans rociando la zona con agua, con la finalidad de evitar un golpe de calor mientras esperan la salida en vivo de BTS desde Palacio Nacional. Además de jóvenes, se reporta la llegada de familias enteras, quienes principalmente llevan a menores de edad para saludar a sus ídolos favoritos.

Familias completas esperan a BTS en el Zócalo de CDMX. Foto: N+

¿Cómo es la espera de Army por BTS en el Zócalo de CDMX?

La espera por BTS en el Zócalo de CDMX, se ha convertido en toda una fiesta. En las inmediaciones de la plaza principal de la ciudad, ya hay música a todo volumen, baile y mucha emoción. Algunas de las fans vienen desde varios puntos de México, como Toluca, Tijuana o Monterrey.

La música de BTS es especial para las personas de todas las edades. Tal es el caso de la señora Emma Torres, de 59 años de edad, quien es super fan de BTS y su bias es J-Hope, de hecho, se hizo un tatuaje en su honor.

La señora Emma es fan de BTS y acudió al Zócalo de CDMX para verlos. Foto: N+

Emma asegura que las canciones de BTS son muy bonitas, ya que las letras están enfocadas al amor propio y son sensibles. Conoció a la agrupación gracias a su hija de 23 años de edad, con quien comparte el gusto de ser Army de corazón.

Información N+

Historias recomendadas:

EPP