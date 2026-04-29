Conciertos de BTS en CDMX Empujan Economía: Derrama Multimillonaria Beneficiará Estos Sectores

Los conciertos de la banda de K-pop BTS en la Ciudad de México (CDMX) ayudarán en la economía local. Te decimos cuáles son los sectores beneficiados por la derrama multimillonaria.

Cabe recordar que el grupo surcoreano anunció su “ARIRANG Tour”, que promete ser todo un fenómeno. Además, su regreso a los escenarios marca un momento crucial para el K-pop, al demostrar que su conexión con su ARMY está vigente y que además han ganado millones de seguidores.

La "ARIRANG Tour" de BTS tendrá una duración de casi un año, pues comenzó oficialmente el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y como última fecha se tiene programado el 14 de marzo de 2027 en Manila, Filipinas.

La banda tendrá presentaciones en América Latina; la Ciudad de México será la primera en recibir a BTS el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

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Sectores beneficiados por conciertos de BTS

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que los conciertos de BTS en la CDMX generarán una derrama económica estimada en 1,861 millones de pesos.

La Canaco CDMX indicó que la afluencia de miles de seguidores impactará directamente a diversos giros comerciales, entre ellos:

Restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos de comida rápida, especialmente en zonas cercanas a Ciudad Deportiva y corredores turísticos.

Servicios de transporte.

Tiendas de conveniencia.

Comercios de souvenirs y agencias de viajes, que capitalizarán la estancia prolongada de visitantes.

Al respecto, el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que este tipo de espectáculos reafirma la capacidad de la capital para albergar eventos de talla internacional, impulsando la reactivación y el dinamismo del sector comercio y servicios.

De acuerdo con las estimaciones:

La venta de boletos alcanzará los 1,529 millones de pesos.

El sector hotelero prevé ingresos por 294 millones 586 mil pesos, ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

El consumo en alimentos y servicios generará alrededor de $37 millones 670 mil pesos.

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Con información de N+

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