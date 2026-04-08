BTS Agrega 3 Shows a la Etapa de Latinoamérica de su Gira Mundial Arirang

La fiebre por BTS en Latinoamérica sigue creciendo y ahora hay más oportunidades para verlos en vivo. El grupo surcoreano anunció que sumará tres nuevos shows a la etapa latinoamericana de su esperada gira mundial “Arirang”, una de las más ambiciosas de su carrera.

De acuerdo con reportes recientes, las nuevas fechas se agregarán en Lima, Santiago y Buenos Aires, ciudades donde la demanda de boletos superó todas las expectativas desde el anuncio inicial.

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Más fechas ante una demanda imparable

El fenómeno BTS volvió a demostrar su poder al agotar los boletos de sus shows en cuestión de horas, lo que obligó a los organizadores a ampliar el calendario. En Latinoamérica, el interés ha sido particularmente alto, consolidando a la región como una parada clave dentro del tour.

La gira “Arirang” marca el gran regreso del grupo tras completar su servicio militar y se perfila como la más grande en la historia del K-pop, con más de 80 conciertos en múltiples continentes.

Así queda la etapa latinoamericana

Con estas nuevas fechas, el recorrido de BTS por Latinoamérica se expande en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, además de México, donde ya se habían confirmado varios conciertos en la Ciudad de México.

El tour incluirá presentaciones en estadios de gran capacidad y un montaje de escenario 360°, pensado para ofrecer una experiencia inmersiva a sus fans, conocidos como ARMY.

Este comeback ya está rompiendo récords de expectativa y ventas, lo que reafirma su lugar como uno de los actos musicales más influyentes del mundo, y que el K-Pop llegó para quedarse.

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