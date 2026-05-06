Fiebre Army en CDMX: Pese a Ola de Calor, Se Desata Furor Frente a Palacio Nacional por BTS

Sin importar las altas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX), cientos de fans de BTS se congregaron frente a Palacio Nacional hoy, 6 de mayo de 2026, para poder saludar al grupo surcoreano que se reunirá esta tarde con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por la mañana, la mandataria nacional anunció la visita de la popular banda de K-pop en punto de las 17:00 horas, y dijo que los cantantes se asomarían por uno de los balcones del recinto para saludar al Army.

A pocas horas de ese anuncio, cientos de fans comenzaron a llegar al Zócalo de la Ciudad de México alrededor de las 10:00 horas.

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Fiebre ARMY en CDMX

Las seguidoras de BTS llevaron paraguas para protegerse de los intensos rayos del sol, pues actualmente la CDMX sufre los efectos de una nueva onda de calor.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) incluso dio a conocer que se prevén altas temperaturas hasta las 18:00 horas, y después podrían registrarse lluvias, actividad eléctrica y hasta caída de granizo.

A las 12:00 horas, alertó sobre niveles extremadamente altos de radiación solar en la capital mexicana, por lo que emitió las siguientes recomendaciones:

Usar protector contra la radiación solar UV.

Usar ropa de algodón de manga larga.

Utilizar gafas y gorra o sombrero.

Proteger a niños pequeños y adultos mayores.

Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado.

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“Vale la pena la asoleada”

En el sitio, las fans de BTS dijeron que vale la pena la asoleada, pues para muchas será la única forma de ver a sus ídolos, porque no alcanzaron boletos para los conciertos de la banda en México.

También acudieron al sitio personas que acababan de llegar a la CDMX para los shows; al enterarse de que el grupo estará en Palacio Nacional, decidieron acudir también al Zócalo.

Algunas estudiantes incluso se fueron de pinta para poder acudir hoy y ver a la banda de música. “Moriría de Felicidad por Verlos Dos Segundos", señaló una fan.

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Con información de N+.

spb