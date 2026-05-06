Studio Ghibli Gana el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

El jurado del Premio Princesa de Asturias 2026 decidió otorgar al Studio Ghibli el galardón en la categoría de Comunicación y Humanidades por la sensibilidad y valores humanistas de sus animaciones.

Desde Oviedo, España, el jurado, encabezado por el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, anunció que el estudio japonés ha logrado que la creatividad se convierta en conocimiento y comunicación.

"Mediante un proceso artesanal de gran imaginación, ha creado historias universales llenas se sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza".

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Señaló que sus películas "trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizadas y la protección del medio ambiente".

Finalmente, durante el anuncio, el jurado enfatizó que el "cine del Studio Ghibli ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación".

Una fábrica de sueños y viajes

Studio Ghibli ha saltado a la fama mundial por su animación artesanal y creatividad para conquistar al público con sus historias bien contadas.

Entre las obras monumentales del estudio, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, están Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro.

La empresa ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de ellos de fama internacional y multipremiadas como la ganadora del Óscar en 2001, El viaje de Chihiro.

Estos filmes han sido distinguidos con tres premios Óscar, además del honorífico que recibió Miyazaki en 2014, quien también recibió el Premio Donostia 2024 por su carrera.

La casa japonesa también fue galardonada con la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, concedida por primera vez a un colectivo en la historia del certamen francés.

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Con información de N+, AFP y EFE

ICM