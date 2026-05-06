¿Habrá Nuevas Fechas de BTS en México 2026? Esto Dijo Claudia Sheinbaum Hoy sobre Más Conciertos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio buenas noticias para el Army de BTS: El grupo de K-pop visitará Palacio Nacional y podrá saludar a fans desde un balcón al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) hoy, 6 de mayo de 2026.

Pero además, durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional fue cuestionada sobre si la popular banda surcoreana podría abrir más fechas para conciertos en México; aquí te contamos qué respondió.

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BTS en Palacio Nacional

Casi al finalizar su rueda de prensa, la mandataria dijo que daría una noticia para los jóvenes. Anunció que este miércoles acudirá BTS a las 17:00 horas a Palacio Nacional.

“Es un grupo musical de Corea del Sur que tiene mucho éxito en el mundo, y particularmente con las y los jóvenes mexicanos. Tienen algo muy bonito que es que lo que cantan siempre son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas digamos, de amor… y eso le gusta mucho a las y los jóvenes”, indicó.

Sheinbaum expuso que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, consiguió que el grupo musical acuda a Palacio Nacional.

Al dar a conocer que platicará con los integrantes de la banda y con sus productores, dijo que existe la posibilidad de que se asomen por uno de los balcones del recinto para saludar a los fans.

“No es de manera personal porque tienen su propia seguridad. Podrán asomarse, no es el balcón principal, pero en uno de los balcones de otro salón pueden salir a saludar", explicó.

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¿Más conciertos en México?

La titular del Ejecutivo federal recordó que en enero pasado le escribió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle más conciertos de BTS en México.

“Le dije: Oigan, están muy tristes los jóvenes porque van a ser muy pocos conciertos y quieren que haya más conciertos; entonces pido que a través de usted podamos entrar en contacto con los productores de este grupo”, contó.

De acuerdo con Sheinbaum, el mandatario surcoreano le respondió que iba a hacer todas las gestiones para el contacto y que le daba mucho gusto que el grupo tuviera tanto éxito entre niños, jóvenes y hasta adultos mexicanos.

Gracias a ello, hoy la presidenta podrá platicar con el grupo y sus productores. En este punto, se le preguntó a la mandataria si habrá nuevas fechas en el país, pero indicó que aún no lo sabe porque apenas será el diálogo.

Es decir, podría haber noticias al respecto luego del encuentro de esta tarde.

“Agradezco mucho al presidente de Corea del Sur porque gracias a él se pudo dar este encuentro, y a los productores y al grupo, para que a través de mi persona pueda decirles que son muy queridos en Mexico, por las y los jóvenes”, apuntó.

La banda de K-Pop ya se encuentra en México para los tres conciertos que ofrecerán en el Estadio GNP, que se realizarán este 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

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Con información de N+.

spb