BTS en Palacio Nacional Hoy: ¿A Qué Hora Visitarán a Sheinbaum y Saludarán a Fans en el Zócalo?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que BTS estará en Palacio Nacional hoy miércoles 6 de mayo 2026 y que habilitarán un balcón para que puedan saludar a sus fans en el Zócalo CDMX. Por ello, acá te decimos a qué hora será la visita.

La banda de K-Pop ya se encuentra en México para los tres conciertos que ofrecerán en el Estadio GNP, que se realizarán este 7, 9 y 10 de mayo de 2026, y aprovecharán su visita para reunirse este día con la mandataria mexicana.

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¿A qué hora estará BTS en el Zócalo CDMX?

En La Mañanera del Pueblo de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook estarán en Palacio Nacional a las 5 de la tarde.

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"Esto es para las y los jóvenes: hoy viene el grupo BTS aquí a Palacio Nacional. Viene en la tarde, como a las 5 de la tarde. Claudia Curiel (secretaria de Cultura de México) nos está ayudando con esta visita", dijo la mandataria en la conferencia de prensa de este miércoles.

¿BTS saludará a fans en el Zócalo CDMX?

La presidenta mexicana también dijo que los integrantes de la banda de K-Pop podrían asomarse por uno de los balcones de Palacio Nacional para que saluden al ARMY mexicano que se reuna en el Zócalo capitalino.

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"Van a estar a las 5 de la tarde. Si viene mucha gente aquí porque lo anunciamos, podemos abrirles un balcón de un lado, para que los saluden, porque es algo bonito y además de amistad entre Corea del Sur y México", dijo la presidenta.

"Voy a platicar con ellos. Vienen un ratito. Si quieren saludarlos, Claudia (Curiel) puede informarlo. No es de manera personal porque tienen su propia seguridad. Podrán asomarse, no es el balcón principal, pero en uno de los balcones de otro salón pueden salir a saludar", añadió.

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