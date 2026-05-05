BTS en México 2026: Setlist, Objetos Permitidos y Todo sobre su Show en el Estadio GNP

BTS vuelve a México este 2026 y el ARMY ya no puede de la emoción. La banda se apoderará del Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo con un show que promete ser épico.

Si ya tienes tu outfit listo, aquí te pasamos el dato de las canciones, qué llevar (y qué no) y cómo llegar sin fallar en el intento.

Posible Setlist

Aunque el grupo siempre nos sorprende, su gira Arirang World Tour nos da pistas de lo que retumbará en el estadio:

“Run BTS”

“Fake Love”

“Mic Drop”

“Fire”

“IDOL”

“Butter”

“Dynamite”

¿Qué objetos sí están permitidos dentro del estadio?

Para que disfrutes al máximo, esto es lo que está permitido:

Lightsticks, photocards, uchiwas y freebies (sin comida).

Gorra, lentes y tu maquillaje favorito.

Baterías externas y tapones de oídos.

Medicamentos (con receta) y artículos de higiene.

Banderas sin asta (máximo 1 metro).

Estos son los objetos que estarán prohibidos en el estadio

Mochilas grandes o estorbosas.

Cámaras pro o equipo de video.

Láseres o cosas que tapen la vista a los demás.

Comida y bebidas de fuera.

Cualquier objeto punzocortante.

Cómo llegar

El Estadio GNP Seguros te espera en Iztacalco. Así puedes llegar:

Metro: Bájate en Ciudad Deportiva (Línea 9); caminas un poquito y ¡listo!

Auto: Hay estacionamiento, pero se llena volando. ¡Llega temprano!

Apps y Bus: Varias rutas te dejan cerca, solo considera el tráfico.

Con tres fechas que serán leyenda, BTS está listo para hacer vibrar a México.

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