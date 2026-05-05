BTS en México 2026: Setlist, Objetos Permitidos y Todo sobre su Show en el Estadio GNP
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BTS llega a México en 2026: revisa el setlist, los objetos permitidos y todo lo que debes saber para su concierto en el Estadio GNP en CDMX.
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BTS vuelve a México este 2026 y el ARMY ya no puede de la emoción. La banda se apoderará del Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo con un show que promete ser épico.
Si ya tienes tu outfit listo, aquí te pasamos el dato de las canciones, qué llevar (y qué no) y cómo llegar sin fallar en el intento.
Posible Setlist
Aunque el grupo siempre nos sorprende, su gira Arirang World Tour nos da pistas de lo que retumbará en el estadio:
“Run BTS”
“Fake Love”
“Mic Drop”
“Fire”
“IDOL”
“Butter”
“Dynamite”
¿Qué objetos sí están permitidos dentro del estadio?
Para que disfrutes al máximo, esto es lo que está permitido:
Lightsticks, photocards, uchiwas y freebies (sin comida).
Gorra, lentes y tu maquillaje favorito.
Baterías externas y tapones de oídos.
Medicamentos (con receta) y artículos de higiene.
Banderas sin asta (máximo 1 metro).
Estos son los objetos que estarán prohibidos en el estadio
Mochilas grandes o estorbosas.
Cámaras pro o equipo de video.
Láseres o cosas que tapen la vista a los demás.
Comida y bebidas de fuera.
Cualquier objeto punzocortante.
Cómo llegar
El Estadio GNP Seguros te espera en Iztacalco. Así puedes llegar:
Metro: Bájate en Ciudad Deportiva (Línea 9); caminas un poquito y ¡listo!
Auto: Hay estacionamiento, pero se llena volando. ¡Llega temprano!
Apps y Bus: Varias rutas te dejan cerca, solo considera el tráfico.
Con tres fechas que serán leyenda, BTS está listo para hacer vibrar a México.
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