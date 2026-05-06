BTS en el Zócalo CDMX Hoy: ¿En Qué Balcón de Palacio Nacional Saldrán y Cuánto Tiempo Estarán?

La agrupación de k-pop BTS estará la tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México luego de aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para visitar Palacio Nacional.

La agrupación surcoreana se encuentra de visita en México como parte de su gira mundial "ARIRANG", para la que tienen programados tres conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

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Pero antes de sus presentaciones, saludarán a las Army desde la sede del poder Ejecutivo Federal. "Es una muestra de la amistad entre Corea y México", dijo la presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

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¿A qué hora saldrán y cuánto tiempo estarán?

Está previsto que los integrantes de la agrupación salgan a saludar a sus fans en punto de las 17:00 horas, una vez se hayan reunido con la presidenta Sheinbaum.

Se prevé que el saludo dure algunos minutos y no se tiene contemplado que realicen alguna otra actividad desde este emblemático punto de la capital del país.

"Vienen un ratito nada más, así que si quieren saludarlos, no de forma personal, pueden acudir", invitó la mandataria a laos fanáticos de la banda de k-pop.

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¿Desde qué balcón de Palacio Nacional saldrán?

De acuerdo con la mandataria, los integrantes de BTS no saldrán desde el balcón de la sala principal de Palacio Nacional, toda vez que este espacio está destinado para eventos protocolarios.

No obstante, está contemplado que salgan desde algunos de los balcones aledaños. Por lo que la Army tendrá la oportunidad de verlos a pocos metros de distancia desde la plancha del Zócalo.

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