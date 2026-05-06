Golpe de Calor en México 2026, ¿Cuáles Estados Reportan Más Casos y Muertes?

Gran parte de México se ha convertido en un "horno" por la segunda ola de calor. Y de acuerdo con el último informe semanal de la Secretaría de Salud: "Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas", hasta el momento se han reportado 217 casos y tres muertes relacionadas con golpes de calor .

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¿Cuáles estados registran muertes por ola de calor?

Las temperaturas elevadas han causado muertes en al menos tres estados:

Campeche

Quintana Roo

Sonora

En Baja California, en Mexicali, un menor murió tras permanecer 12 horas dentro de un vehículo.

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Ante el aumento de las temperaturas en México se han registrado alertas preventivas, debido a que en diversas regiones los termómetros superan los 40 °C. En lo que va de 2026, las autoridades de la Secretaría de Salud han mencionado que a nivel nacional hay:

al menos tres decesos por golpe de calor

73 casos de deshidratación

77 golpes de calor

16 quemaduras solares.

¿Qué medidas se pueden tomar contra el golpe de calor?

El golpe de calor es conocido como una enfermedad grave que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura debido a una exposición prolongada a altas temperaturas y los más afectados son los niños y los adultos mayores.

Se recomienda usar ropa ligera, sombreros, mantenerse hidratado y evitar el sol entre las 11:00 y 18:00 horas.

Onda de calor seguirá en CDMX

La onda de calor en la Ciudad de México seguirá en las próximas horas, se esperan temperaturas de entre 30 a 32 grados en gran parte de la capital.

Onda de calor afecta a 27 estados del país

La onda de calor afecta a 27 estados, por ejemplo, en San Luis Potosí y Guerrero, las temperaturas más altas superan los 45 grados. En otras entidades del centro, norte y sureste los termómetros se mantienen entre los 40 y 45 grados.

¿Cuándo terminará la ola de calor en México?

Se prevé que la ola de calor se mantendrá durante los próximos días en buena parte del país, en algunos estados los termómetros marcan más de 40 grados, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados.

Panorama del calor extremo en México

Una ola de calor se resiente a lo largo de toda la República Mexicana y el ambiente extremadamente caluroso es más intenso en las zonas centro y sur de México.

Península de Yucatán

En la Península de Yucatán, las temperaturas más calurosas se reportan en Campeche donde el termómetro supera los 43 grados a la sombra, pero la sensación térmica es de 50 grados.

El calor incrementa los riesgos de deshidratación, golpe de calor y afectaciones a la salud, especialmente en niños y adultos mayores. En Yucatán, constructores, policías, repartidores, vendedores y pintores, soportan una sensación térmica de entre 45 y 50 grados, protegiéndose solo con gorras, mangas largas, e hidratándose a cada momento.

Veracruz

En Veracruz, la onda de calor también mantiene temperaturas por arriba de los 40 grados a la sombra con sensación térmica de hasta 50. El ambiente seco, la escasez de lluvia, vientos del sur y humedad, son factores que agudizan el calor en ciudades como: Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Tuxpan y zonas como Huasteca y Cuenca del Papaloapan.

Escuelas de la región sur tomaron medidas preventivas.

Oaxaca

Al menos cinco regiones de Oaxaca también padecen de temperaturas extremas que llegan a los 40 grados a la sombra. Protección Civil estatal alertó también por una alta radiación solar. Autoridades alertaron a la población porque la onda de calor continuará en los próximos días.

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Con información de N+

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