Recomendaciones por Onda de Calor en Nuevo León: Entidad Registra Temperatura de Hasta 44.5°C

Debido a la llegada de una onda de calor al estado de Nuevo León, elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) emitieron una serie de recomendaciones a los ciudadanos para evitar diversas afectaciones, como lo pueden ser los golpes de calor y la deshidratación.

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Autoridades señalaron que esta onda de calor estará presente durante este miércoles 6 de mayo y podría extenderse hasta el jueves 7 de mayo. Entre los municipios más afectados por este fenómeno natural se encuentran Mier y Noriega, Doctor Arroyo, General Zaragoza, Aramberri, Galeana, Iturbide y Rayones.

¿Cuáles son las recomendaciones ante la onda de calor presente en Nuevo León?

Con el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos, rescatistas compartieron una lista de recomendaciones para sobre llevar esta onda de calor registrada en diversos puntos del estado de Nuevo León. Estas son las sugerencias para evitar posibles incidentes durante las altas temperaturas:

Hidrátate constantemente

Usa ropa Ligera

Evita el sol entre las 11 am a 5 pm

No dejar personas ni mascotas en vehículos

Seguir indicaciones de Protección Civil de Nuevo León

Autoridades señalaron que encontrarán monitoreando los canales de comunicación para atender cualquier tipo de emergencia, por lo que pidieron a los ciudadanos reportar cualquier hecho que ponga en riesgo a menores de edad, adultos mayores y mascotas.

Video: Emiten Recomendaciones por Calor Extremo y Riesgo de Incendios en Nuevo León

¿Cuáles son las temperaturas más altas registradas en el mes de Mayo en Nuevo León?

El equipo de Protección Civil de Nuevo León dio a conocer que, al corte del 5 de mayo, el municipio de Aramberri registró la temperatura más alta durante este mes en Nuevo León. Aquí te dejamos la lista completa de los sectores con las temperaturas más altas en la entidad:

Aramberri: 44.5°C

La Pamona, Linares: 41.5°C

Mier y Noriega: 40°C

Monterrey: 38°C

Cerrito, Santiago: 37°C

China: 36°C

Cerralvo: 36°C

Cerro Prieto, Linares: 35.5°C

Montemorelos: 35°C

Galeana: 35°C

La Boca, Santiago: 35°C

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