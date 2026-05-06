¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 6 de Mayo 2026? Estas son las Temperaturas
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Entérate del pronóstico del clima para este miércoles en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León
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La mañana de este miércoles 6 de mayo, las temperaturas al amanecer en Monterrey han estado desde los 23˚C a los 27˚C en la zona metropolitana, con cielo nublado y Mala calidad del aire en La Universidad, 6 estaciones marcan Aceptable calidad del aire y 8 reportan Buena a las 8 de la mañana. Los aeropuertos reportan la condición de cielo nublado y visibilidad reducida por bruma.
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El pronóstico para el resto del día marca temperaturas elevadas, cercanas a los 37˚C con sensación de 38˚C a 39˚C, con cielo medio nublado variando a soleado y, después de la mañana, disminuyen las probabilidades de lluvia para el resto del día. Las condiciones del tiempo están por cambiar en el noreste de México con la proximidad de un nuevo frente frío que actualmente se ubica al norte de Texas y se desplaza hacia la frontera en las siguientes horas.
Frente frío provocará lluvias en Nuevo León
Para el día de mañana, jueves 7 de mayo, se espera que el frente frío ingrese al norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas acompañado de lluvias y detendrá las temperaturas máximas entre 26˚C y 28˚C, y al rededor de 27˚C para el viernes 8 de mayo.
Las probabilidades de lluvia son muy altas desde la mañana del jueves, con 68% por la mañana y 77% por la tarde. Se extienden al viernes con un 50% y disminuyen para el sábado 9 y domingo 10 de mayo, debajo del 20% y 10% respectivamente. Las temperaturas máximas incrementarán a 31˚C y 32˚C con cielo medio nublado.
El lunes podría llegar un nuevo sistema frontal con nuevas probabilidades de lluvia de un 40% y permanecerá un 25% para toda la semana moderando las máximas cerca de los 30˚, incrementando las lluvias para el próximo jueves y viernes.
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Con información de Mauro Morales | N+
SHH