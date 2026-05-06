Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 6 de Mayo de 2026: Alerta por Calor Extremo en el País
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A pesar de las altas temperaturas, en zonas serranas de Baja California se alcanzarán los 10 grados bajo cero; además, se esperan lluvias y chubascos en algunas regiones del país
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Para este miércoles 6 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantendrá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso, con una onda de calor sobre 27 entidades del territorio nacional.
Por otra parte, una línea seca sobre el noreste del país, ocasionará lluvias con chubascos y rachas muy fuertes de viento en la región mencionada; con posible formación de torbellinos en Coahuila.
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A su vez, se esperan rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
Finalmente, habrá lluvias y chubascos en estados del centro, oriente, sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo.
Temperaturas máximas
- Mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste) y San Luis Potosí (centro y sur).
- De 40 a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (centro y norte), Chiapas (centro y noroeste), Tamaulipas (centro y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (centro y norte), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco (norte y este), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).
- De 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora y Estado de México.
Clima en el Valle de México
Habrá condiciones de cielo despejado y ambiente fresco a templado al amanecer; frío en zonas altas del Estado de México.
Hacia la tarde, ambiente cálido a caluroso, presencia de bruma y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos dispersos en el Edomex y lluvias aisladas en la CDMX. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 25 a 27 °C. Prevaleciendo la onda de calor en Ciudad de México (norte) y Estado de México (centro y suroeste).
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Con información de Conagua
ICM