Alertan por Lluvia Mañana 6 de Mayo en Al Menos 18 Estados | Lista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el miércoles 6 de mayo el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, en combinación con divergencia en altura, provocará lluvias y chubascos en entidades del centro, oriente, sur y sureste del país.

El organismo detalló que estas condiciones podrían generar precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas en al menos 18 estados, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Para el jueves 7 de mayo, el pronóstico indica la entrada del frente frío número 49 sobre el noreste del territorio nacional.

Este sistema interactuará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste de México, lo que ocasionará lluvias fuertes a puntuales intensas, además de rachas de viento muy fuertes en dichas zonas, así como en regiones del centro del país.

Asimismo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana.

Este fenómeno, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerá lluvias, chubascos y vientos intensos en esas regiones.

Alergias Que Incrementan con los Frentes Fríos

Clima para el miércoles 6 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas: Durango, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo.

Clima para el jueves 7 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Coahuila (este y noreste) y San Luís Potosí (norte y centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Estado de México (noreste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos: Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Lluvias aisladas: Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

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