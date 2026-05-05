¿SEP Suspende Clases el Viernes 8 de Mayo por Día de las Madres 2026? Esto Pasaría con Escuelas

El primer puente de mayo está por terminar para los millones de estudiantes de nivel básico y ahora está la duda sobre si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las clases el viernes 8 de mayo de 2026 por el Día de las Madres. Por ello, acá te explicamos qué pasará con las actividades escolares.

Luego de un megapuente de hasta cinco días, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria ya desean saber qué otros días no hay clases en mayo de 2026, el cual es uno de los meses con más fechas libres para los estudiantes debido a diferentes razones.

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¿Hay clases el 8 de mayo 2026?

De acuerdo con el calendario escolar SEP 2026, el próximo viernes 8 de mayo sí hay clases, de ahí que los estudiantes de nivel básico tendrán una semana de tres días de actividades escolares, luego del megapuente que se extendió desde el Día del Trabajo hasta el Día de la Batalla de Puebla.

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De esta manera, los alumnos regresarán a clases este miércoles 6 de mayo y también deberán asistir a sus respectivos planteles el jueves 7 y viernes 8 para continuar con las actividades del ciclo escolar, sin embargo esto no aplica para todas las escuelas.

¿SEP suspende clases por Día de las Madres 2026?

Pese a que el 10 de mayo, Día de las Madres 2026, cae en domingo, algunas escuelas sí suspenderán clases el viernes 8 de mayo debido a la realización de festivales dentro de los planteles para celebrar a las mamás de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

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Sin embargo, esto depende de las autoridades educativas de cada plantel, por lo que se recomienda preguntar directamente en la escuela si habrá clases este día o si se recorrerá al viernes 8 de mayo la celebración del Día de las Madres.

Cabe señalar que con este serían tres viernes consecutivos los que no habría clases, ya que el pasado fue 1 de mayo, Día del Trabajo, mientras que el 15 de mayo tampoco habrá actividades escolares pues se festejará el Día del Maestro 2026.

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