¿Cuántos Puentes o Fines de Semana Largos Faltan en Mayo, segun la SEP?

Si creías que se terminaron los fines de semana largo o días de descanso en mayo de 2026 para los alumnos de la SEP, estás equivocado. Es una realidad que en total se confirmaron tres puentes en mayo: estas son las fechas clave:

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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) se confirmó que habrá tres puentes en mayo de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, además de otros días sin tener que ir a la escuela porque están marcadas en el calendario escolar 2025-2026.

Según la SEP, estos son los días en los que no habrá clases:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Día de la Maestra y el Maestro

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar

Puentes largos para estudiantes de la SEP

El calendario de la SEP permite que algunos días puedan juntarse con fines de semana, al ocasionarse descansos más largos para los estudiantes.

El 1 de mayo cayó en viernes, de esta forma se obtuvo un mega puente, porque el 4 de mayo tampoco acudieron a la escuela.

El 5 de mayo, es martes, pero se juntó y así se logró un “megapuente” en algunas escuelas

El 15 de mayo es un viernes, y de forma automática se genera otro fin de semana largo.

Dichas fechas convierten al mes de mayo en unas de las épocas con más días de descansos para los alumnos de educación básica.

Esto debes de tomar en cuenta en mayo para descansar

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026, a partir de hoy, 4 de mayo de 2026, restan tres fines de semana largos (o puentes).

Batalla de Puebla: El martes 5 de mayo hay suspensión oficial de labores, de esta forma es un día de asueto a mitad de semana.

Día del Maestro: El viernes 15 de mayo se suspenden las clases, y abarca del viernes 15 al domingo 17 de mayo.

Consejo Técnico Escolar (CTE): El viernes 29 de mayo no habrá clases porque se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico, lo que crea el último fin de semana largo del mes, del viernes 29 al domingo 31 de mayo.

¿Qué ocurre con el 10 de mayo?

El Día de las Madres (el 10 de mayo) este 2026 cae en domingo, por lo tanto, no amerita una suspensión de actividades escolares que pueda agregarse.

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Con información de N+

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