Mañana Hay Suspensión de Clases: ¿Quiénes Descansan el Lunes 4 y Martes 5 de Mayo por Festivo?

Este mes es de puente y debido a que aún existen dudas de si mañana hay clases, acá te decimos para qué alumnos hay suspensión de actividades el lunes 4 y martes 5 de mayo por ser festivo oficial, esto de acuerdo con el calendario escolar 2026 de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

Para mantenerte informado, en una nota previa ya te dijimos si el lunes 4 de mayo hay clases en México, pues los feriados del 1 y el 5 de mayo se juntan y muchas personas tienen la duda de si se recorren el lunes más cercano, como ocurre con otros festivos oficiales en el país.

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¿Hay clases mañana lunes 4 de mayo?

El calendario SEP indica que este lunes 4 de mayo si hay clases normales y en horarios habitual, pero varias escuelas de preescolar, primaria y secundaria informaron a los padres y madres de familia que se suspenden actividades en las escuelas.

"Les informamos que acabamos de recibir notificación de la SEP, avisando que se suspenden labores el lunes 4 de mayo. Confirmamos también la suspensión oficial de labores y administrativas".

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Para saber si en la escuela en que estudia tu hijo hay suspensión de clases este 4 de mayo, checa toda la información que hayan brindado en los últimos días o pregunta directamente al personal administrativo.

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¿Hay clases el 5 de mayo o es festivo oficial?

Para el martes 5 de mayo también hay suspensión de clases, pues el calendario escolar de la SEP indica que es festivo por el aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Aunque este día no es feriado oficial por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Eso significa que el descanso solamente aplicar para estudiantes.

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Ahora que ya está confirmada la suspensión de clases SEP mañana lunes 4 y el martes 5 de mayo 2026 para millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, las actividades escolares se reanudarán el miércoles 6 de mayo en todo México.

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