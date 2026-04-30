¿Cuándo Es el Segundo Puente de Mayo 2026? Estas Personas Tendrán Día de Descanso no Oficial

Mayo 2026 arranca con un fin de semana largo para estudiantes y trabajadores con motivo del Día del Trabajo, pero para fortuna de algunas personas no será el único. De hecho, se trata del mes que más días de descanso contempla, por lo que en N+ te adelantamos cuándo será el segundo puente y quiénes lo disfrutarán.

Pero, ojo, porque algunos puentes no aplican para todos. Hay que recordar que los días de descanso obligatorio de los trabajadores, los establece la Ley Federal del Trabajo, mientras que en el caso de los estudiantes los dictan sus calendario académicos. En el caso específico de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, los rige el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En una nota previa ya te dimos a conocer qué días caen los Puentes de Mayo, y ante las dudas que provocó el primer puente del mes, te compartimos si el 1 de mayo se descansa o se recorre.

Video: Año 2026: Lista de Días de Descanso y Fines de Semana Largos

Entonces, ¿cuándo es el segundo puente de mayo 2026?

De modo que si te estás preguntando cuándo será el segundo puente que disfrutarán los estudiantes, debes estar atento al calendario dado que se trata del 15 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro.

Así los estudiantes gozarán de un puente de tres días consecutivos que iniciará el viernes 15, y continuará el sábado 16 y viernes 17, para finalmente incorporarse a clases el lunes 18 del mes.

Las fechas pueden causar confusión, dado que el 5 de mayo tampoco habrá clases, pero a diferencia del día 15, se trata de un día con suspensión de clases con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla, y no de un puente que contempla varios días.

A diferencia del tercer y último puente del mes, calendarizado para el 29 de mayo y que está relacionado con la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que participan directivos y docentes. De tal manera que los estudiantes pueden disfrutar de un día extra de descanso.

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¿Quiénes tendrán el segundo puente de mayo?

Hablando de quiénes sí y quienes no tendrán este puente del mes, debes saber que sólo aplica para estudiantes y docentes en edad escolar, quienes se encuentren inscritos en el ciclo escolar 2025-2026.

Toda vez que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla un segundo día de descanso en mayo de este año para los trabajadores.

El siguiente día de descanso oficial para empleados de empresas públicas y privadas será hasta el 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia.

Estas son las fechas de todos los Días de Descanso de Mayo 2026

1 de Mayo: Día del Trabajo

5 de Mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de Mayo: Día del Maestro

29 de Mayo: CTE

Video: Mexicanos, de los Más Trabajadores del Mundo, pero con Menos Días de Descanso en AL

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