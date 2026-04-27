Puentes Mayo 2026 en SEP: ¿Que Días Caen y Cuántos Serán para Alumnos de Primaria y Secundaria?

A pocos días de que inicie el mes, alumnos, papás y docentes ya se preguntan cuáles son los puentes que contempla mayo de 2026. Por lo que en N+ te adelantamos en qué días caen y cuántos serán para alumnos de primaria y secundaria.

Sin duda mayo es el mes que más puentes contempla, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó en el calendario del ciclo escolar 2025-2026 cuáles son las fechas en las que estudiantes de educación básica podrán disfrutar de días de asueto.

Y para los papás también hay buenas noticias: en una nota previa adelantamos si se recorre el festivo del 1 de mayo por el Día del Trabajo o se labora.

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¿En qué días caen los Puentes de Mayo 2026 en Calendario SEP?

Ahora bien, tomando como referencia el calendario de 185 días de la SEP, el mes contempla tres fines de semana largos y un asueto entre semana.

El primer puente inicia el viernes 1 de mayo y se extiende el 2 y 3 de mayo, para presentarse a las aulas el lunes 4 del mes.

Mientras que el día de asueto siguiente es el miércoles 5 de mayo, por lo que se prevé que algunos papás y estudiantes se tomen un mega puente de hasta 5 días.

Así, el tercer puente iniciará el viernes 15 de mayo y se extenderá el sábado 16 y domingo 17, para finalmente retomar labores el lunes 18 del mes.

Finalmente, los estudiantes gozarán de un fin de semana largo que iniciará el 29 de mayo y se extenderá al sábado 30 y domingo 31 del mes, para presentarse a las aulas el lunes 1 de junio.

Éste último corresponde a la Junta de Consejo Técnico Escolar, en la que los docentes se reúnen con los directivos para determinar las estrategias educativas a aplicar para el mejoramiento del aprovechamiento escolar. Y en esta nota ya te compartimos todas las fechas de los CTE del ciclo escolar.

¿Cuáles son los festivos de mayo 2026 según el Calendario SEP?

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Conmemoración de de la Batalla de Puebla

10 de mayo: Día de las Madres

15 de Mayo: Día del Maestro

¿Qué puentes aplican para alumnos de primaria y cuáles para secundaria?

El calendario escolar 2025-2026, vigente para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de México, establece que los días de suspensión de clases y demás fechas contempladas en el calendario afecta tanto a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

De modo que la suspensión de clases del 1°, 5 y 15 de mayo aplica tanto para estudiantes de primaria como de secundaria.

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