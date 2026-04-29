Calendario de Días Oficiales de Descanso en Mayo 2026: ¿Cuántos Festivos Hay Este Mes en México?

Habrá puente para millones personas próximamente y si aún no sabes qué días son festivos oficiales en México, acá te decimos cuántos feriados hay en el mes de mayo 2026, para que sepas cuándo te toca descanso obligatorio según la Ley Federal de Trabajo (LFT) de este año.

Para resolver la duda de si habrá puente hasta el próximo 5 de mayo, en una nota ya te dijimos si hay clases el lunes 4 de mayo 2026. Además te contamos si el 1 y 5 de mayo son festivos oficiales obligatorios en México y quiénes sí descansan durante la segunda fecha, de acuerdo con información oficial.

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¿Cuántos días festivos oficiales hay en mayo 2026 en México?

En su artículo 74, la Ley Federal del Trabajo establece que los días feriados por ley del mes de mayo se reducen a solo uno: el 1 de mayo 2026, fecha en que se celebra el Día del Trabajo en todo el país.

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Existía la duda de si habría más de un día festivo oficial en mayo, pues en el caso de los alumnos habrá suspensión de clases en hasta cuatro ocasiones, según lo establecido en el calendario escolar 2025-2026 de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

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¿Qué días son feriados en mayo 2026, pero no son oficiales en México?

Así como hay fechas de descanso oficial, también hay días festivos que no son obligatorios en México y durante el mes de mayo los siguientes feriados se celebran, pero no son motivo de inactividad en el trabajo ni en las escuelas:

5 de mayo : Aniversario de la Batalla de Puebla de 1862, donde el ejército mexicano derrotó a los franceses.

: Aniversario de la Batalla de Puebla de 1862, donde el ejército mexicano derrotó a los franceses. 10 de mayo : Se festeja el Día de las Madres en nuestro país.

: Se festeja el Día de las Madres en nuestro país. 15 de mayo: Se celebra el Día del Maestro en México.

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Ahora que ya se sabe qué días son festivos oficiales de descanso y cuáles son feriados no obligatorios en mayo, las personas ya podrán agendar en su calendario 2026 las fechas que son inhábiles este mes o en que se conmemora algo importante.

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