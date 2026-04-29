¿Hay Clases el 4 de Mayo 2026 o es Festivo? SEP Dice Si Habrá Suspensión de Escuela el Lunes

Los estudiantes mexicanos podrán disfrutar de dos festivos a inicios de mayo por el Día del Trabajo y el Aniversario de la Batalla de Puebla, y debido a la cercanía entre ambas fechas, existe la duda de si hay clases el lunes 4 de mayo de 2026 o si es festivo y acá te explicamos qué dice la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se acerca un nuevo puente de descanso para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y en notas previas te contamos si este jueves 30 de abril se suspenden las clases y si el 1 de mayo y el 5 de mayo son feriados oficiales, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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SEP: ¿Cuándo no hay clases en mayo 2026?

Mayo es uno de los meses con más días libres para los estudiantes, debido a diferentes festivos y el Consejo Técnico Escolar (CTE), lo cual dará como resultado hasta tres puentes de descanso en el mes. Estas son las fechas en las que se suspenden las clases, de acuerdo con el calendario SEP 2025-2026:

1 de mayo por el Día del Trabajo.

5 de mayo por el Día de la Batalla de Puebla.

15 de mayo por el Día del Maestro.

29 de mayo por CTE.

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¿El 4 de mayo es festivo?

Aunque muchos mexicanos se preguntan si los festivos del 1 de mayo o del 5 de mayo se recorren al lunes, la realidad es que esto no es así, ya que ni el Día del Trabajo ni el Aniversario de la Batalla de Puebla cambian de fecha de celebración. Por ello, el lunes 4 de mayo no es día feriado en México.

¿El lunes 4 de mayo hay clases?

Los padres de familia tienen la duda sobre si hay clases el 4 de mayo de 2026 debido a que después del primer puente del mes, que va del viernes 1 al domingo 3 de mayo, las clases volverán a suspenderse el martes 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

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Sin embargo, el calendario escolar SEP no contempla la suspensión de clases el lunes 4 de mayo, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir a sus escuelas de forma habitual.

En caso de que estés considerando no llevar a tus hijos a clases el 4 de mayo, debes tomar en cuenta que esto tendrá como consecuencia una falta en el registro de asistencias, lo cual podría repercutir en el aprendizaje de algunos temas de los alumnos.

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