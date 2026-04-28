¿Cambia el Horario del Metro CDMX el 5 de Mayo 2026? Este Día Se Conmemora la Batalla de Puebla

Si utilizas diariamente el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), es importante que tomes en cuenta cómo operará el servicio durante el próximo 5 de mayo de 2026, fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla. En N+ te contamos qué pasará con el horario de apertura y cierre.

Cada año, el 5 de mayo recuerda la Batalla de Puebla de 1862, un enfrentamiento histórico en el que el ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, logró derrotar a las fuerzas del Segundo Imperio Francés.

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Este combate tuvo lugar en las cercanías de Puebla, especialmente en la zona del cerro de Loreto, donde las tropas mexicanas resistieron y vencieron a un ejército mejor equipado. Aunque no se trata de un día feriado oficial en todo el país, sí es una fecha significativa en la historia de México. En N+ te contamos qué pasa con esta fecha: ¿El 1 y 5 de Mayo son Feriados Oficiales? Estos Días Hay Puente en México Según la LFT 2026.

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¿Habrá cambios en el horario del Metro el 5 de mayo?

El Metro CDMX operará con horario normal, por lo que no habrá modificaciones en su servicio durante esta fecha conmemorativa:

Los días laborales abre de las 5:00 de la mañana a las 00:00 horas.

Sábados: 6:00 a 00:00 horas

Domingos y días festivos: 07:00 a 00:00 horas

Por lo tanto, si el 5 de mayo cae entre semana, operará como día laboral.

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