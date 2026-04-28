¿Dónde Buscan a Erika Guadalupe por Muerte de Carolina Flores, Exreina de Belleza? Lista de País

Erika Guadalupe, suegra de Carolina Flores, es buscada por el feminicidio de la exreina de belleza, en N+ te compartimos la lista de países de la Interpol, donde solicitaron la ficha roja para localizarla.

El pasado 27 de abril de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la emisión de una ficha roja a la Interpol contra Erika María Guadalupe, señalada por ser presuntamente responsable del feminicidio de Carolina Flores. La medida busca ampliar la búsqueda a nivel internacional, luego de que un juez de control en la Ciudad de México (CDMX) giró una orden de aprehensión en su contra, en N+ te compartimos los detalles previamente: Piden Ficha Roja de Interpol para Erika María Guadalupe: FGR Va por Suegra de Exreina de Belleza.

Video: Caso Carolina Flores: Buscan a Érika María, Presunta Asesina y Suegra de Exreina de Belleza

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Estos son los países donde buscan a Erika Guadalupe

La ficha roja es un instrumento que permite a los países miembros colaborar en la localización y detención provisional de personas requeridas por la justicia. Esto implica que Erika María Guadalupe podría ser detenida en cualquier país participante, esta es la lista de miembros de la Interpol:

Erika Guadalupe, suegre de la exreina de belleza, Carolina Flores. Foto: N+

Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán.

Bahamas, Bangladés, Barbados, Baréin, Bélgica, Belice, Benín, Bielorrusia, Birmania (Myanmar), Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi.

Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Cuba.

Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Esuatini, Etiopía.

Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Guayana.

Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia.

Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kuwait.

Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo.

Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique.

Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noriega, Nueva Zelanda.

Omán, Países Bajos, Pakistán, Palaos, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal.

Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Rusia.

Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, Surinam.

Tailandia, Tanzania, Tayikistán, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu.

Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yibuti, Zimbabue., Zambia.

El caso ha generado impacto luego de la difusión de un video en redes sociales, donde presuntamente se observa a la mujer, de 63 años, seguir a su nuera hacia la cocina antes de que se escuchen detonaciones de arma de fuego, en N+ te informamos lo que sucedió: Caso Carolina Flores: La Conversación Entre la Exreina de Belleza y Su Suegra Antes Del Crimen. Carolina Flores, quien había sido reconocida como exreina de belleza en Baja California, perdió la vida en su departamento, ubicado en Polanco, CDMX.

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