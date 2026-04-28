¿El 1 de Mayo 2026 Hay Bancos Abiertos en México? Esto Dice el Calendario por Día del Trabajo

El Día Internacional del Trabajo se celebra este viernes, y algunas personas que necesitan realizar alguna transacción, se preguntan si abren los bancos el 1 de mayo de 2026, y acá te explicamos cómo trabajan las instituciones financieras en esta fecha.

Los trabajadores y estudiantes mexicanos ya se preparan para disfrutar de otro día festivo, y para que cuentes con toda la información posible, en notas previas te explicamos si se recorre el 1 de mayo o si es obligatorio descansar en esta fecha, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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¿Hay bancos el 1 de mayo 2026?

El Día del Trabajo 2026 es reconocido en México como un día de descanso obligatorio, por lo que los bancos no abren este viernes 1 de mayo, conforme a lo que establece el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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Sin embargo, no todos los bancos estarán cerrados el 1 de mayo, ya que algunos sí cuentan con autorización de abrir en días festivos y estos son aquellos que se encuentran dentro de centros comerciales y supermercados, así como almacenes generales de depósito y casas de cambio.

Estos bancos ofrecerán sus servicios a las personas en los horarios tradicionales que laboran que suelen ser de 9:00 am a 4 pm. Sin embargo, se recomienda corroborar con anticipación los horarios de atención en las mismas sucursales.

¿Qué operaciones se pueden realizar el 1 de mayo?

Este viernes 1 de mayo los bancos no abrirán sus ventanillas, sin embargo las personas pueden hacer uso de los cajeros automáticos de todas las instituciones financieras, ya sea para retirar efectivo, depositar o consultar el saldo de sus tarjetas.

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De igual manera, las personas podrán realizar operaciones bancarias a través de la banca digital, la cual está habilitada las 24 horas del día, y con ella se puede consultar saldo de tarjetas, transferencias, pagos y otras transacciones.

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