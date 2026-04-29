¿Qué se Celebra el 1 de Mayo y Cuál Es el Origen del Feriado Oficial en México?

Este viernes los niños no irán a clases, los bancos cerrarán sus puertas y los empleados no acudirán a sus centros de trabajo, como ocurre cada año en esta fecha. Por lo que en N+ explicamos qué se celebra cada 1 de mayo y cuál es el origen de este feriado.

Y no, no ocurre sólo en México, decenas de países alrededor del mundo también rinden homenaje a esta fecha, en la que además es usual que haya manifestaciones y protestas para exigir mejores condiciones para los trabajadores.

De hecho, en una nota previa ya te adelantamos si el 1 y 5 de mayo son feriados oficiales. Y también aclaramos si se recorre el puente del 1 de mayo, que por cierto es el primer fin de semana largo del mes.

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Entonces, ¿qué se celebra el 1 de mayo de 2026 en México?

Si aún no tienes pistas de que se celebra cada 1 de mayo, sigue leyendo, porque en esta fecha se conmemora a nivel internacional el Día del Trabajo.

Y el origen de este feriado está en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida precisamente el 1 de mayo pero de 1886.

Sin embargo en México, la celebración inició a partir de 1913 cuando los afiliados de la Casa del Obrero Mundial que unificó a varias organizaciones de trabajadores decidieron conmemorar públicamente el Día Internacional del Trabajo, por lo que realizaron una marcha en la que participaron más de 25 mil trabajadores.

Y con el paso del tiempo, esta fecha se convirtió en una celebración que pone de manifiesto la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que por cierto sigue vigente en pleno 2026. Basta con recordar las marchas por la Jornada de 40 horas.

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¿Cuál es el Origen de la celebración del 1 de Mayo?

Ahora bien, como ya te adelantamos, esta celebración tiene su origen en Estados Unidos durante el siglo XIX, cuando el movimiento obrero cobró mayor relevancia.

En aquel entonces albañiles y carpinteros de Nueva York y Boston fueron los precursores de la lucha obrera, que se extendió a distintos lugares, entre ellos Chicago, donde se ahorcó a varios dirigentes sindicales anarquistas el 11 de noviembre de 1887, quienes desde entonces son conocidos mundialmente como "Los Mártires de Chicago".

Así, la fecha del 1 de mayo se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889, cuando se eligió esa fecha para recordar y reivindicar a los Mártires de Chicago, condenados a muerte por una huelga que dio inicio justamente el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos.

Además de México, en estos países el 1 de mayo es día feriado

Si bien en México el 1 de mayo está contemplado como día feriado oficial por la Ley Federal del Trabajo y el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No es el único país donde se conmemora el Día del Trabajo.

En países como Argentina, Perú y España el 1 de mayo es feriado nacional. Mismo caso que en Costa Rica donde es feriado con pago obligatorio.

A diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde el día del trabajo se celebra el primer lunes de septiembre.

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