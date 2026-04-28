CNTE Hará Megamarcha el 1 de Mayo 2026: ¿En Qué Estados Habrá Afectaciones y Cuánto Durarán?

La CNTE hará una megamarcha el 1.° de mayo de 2026 para hacer llegar sus demandas a las autoridades, porque aseguraron los docentes: "los oídos siguen siendo sordos". Pero, ¿cómo serán las afectaciones y cuánto durarán las movilizaciones?

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las protestas se llevarán a cabo porque su pliego petitorio no ha sido atendido.

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"La demanda principal es en defensa de la educación pública”, aseguraron.

Entre sus peticiones, que harán llegar nuevamente durante la megamarcha de la CNTE, se encuentran las siguientes:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Jubilación por años de servicio

Cancelación de las Afores y del sistema de cuentas individuales

Aumento salarial al 100% directo al sueldo base

Homologación a todas las prestaciones

Reinstalación de cesados

Aumento al presupuesto público de educación y salud

Los maestros refieren que, al considerar que no se le ha dado respuesta a sus demandas, en asamblea nacional determinaron, entre otras acciones, realizar una megamarcha de la CNTE el 1.° de mayo de 2026, en varias partes del país. ¿Cómo será?

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¿Cómo será la megamarcha de la CNTE el 1.° de mayo de 2026?

El magisterio acordó hacer una marcha este viernes 1.º de mayo a las 9:00 horas en la Ciudad de México. La ruta de la megamarcha de la CNTE tendrá el siguiente recorrido:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo de CDMX

Ahora bien, estas movilizaciones se replicarán en otras entidades, por lo que es necesario que también tomes tus precauciones. La CNTE tendrá manifestaciones el 1° de mayo en las siguientes entidades:

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Zacatecas

Amagan con huelga

La CNTE aseguró que no descarta una huelga en el contexto del Mundial 2026. “No rodará el balón”, aseguran.

“Nos manifestaremos en ese marco, siempre en términos de nuestras demandas, no contra la población, no contra el pueblo”, afirmó el secretario general de la Sección 9 de la CNTE en CDMX, Pedro Hernández.

Según los maestros, la idea es ocupar el foco internacional que tendrá el país durante la justa deportiva, como una “ventana” para señalar que las demandas de los trabajadores no son atendidas.

“Esta es una ventana al mundo donde tenemos que decir que no están solucionadas las demandas de los trabajadores, no solo de la educación, sino también de muchos otros trabajadores", puntualizó.

La CNTE realizará una nueva asamblea nacional para definir la fecha de la huelga nacional y un plantón permanente durante el Mundial 2026.

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