Reportan Multihomicidio al Interior de una Vivienda en Colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco

Tres mujeres y un hombre fueron asesinados al interior de una vivienda ubicada en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los servicios de emergencia fueron alertados por varias personas lesionadas al interior de un inmueble localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas

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Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron al sitio para verificar la situación y encontraron a tres mujeres y un hombre inconscientes, todos presentaban distintas heridas en el cuerpo. Por lo tanto, solicitaron apoyo a paramédicos.

Video: Hallan a Familia Asesinada en Casa de Nueva Santa María, en Azcapotzalco; Hay 2 Menores Muertas

¿Qué sabemos del multihomicidio en Azcapotzalco hoy?

Una vez que acudieron a brindar los primeros auxilio, los especialistas determinaron que las cuatro personas ya no contaban con signos vitales. Luego de confirmarse su fallecimiento, la zona fue acordonada para llevar a cabo las primeras indagatorias.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de tres mujeres y un hombre, que fueron hallados sin vida con heridas de arma punzocortante", confirmó la corporación.

Según información preliminar, las víctimas de este multihomicidio en Azcapotzalco, serían una familia completa, se trata de dos menores de edad, de entre 17 y 12 años de edad, y sus padres.

Un familiar acudió a visitarlos y al ingresar a la casa los encontró inconscientes y con varias huellas de violencia.

El sitio se mantiene resguardado por autoridades a la espera de los servicios periciales de la Fiscalía de la Ciudad de México.

"Se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes", afirmó.

En tanto los oficiales realizan entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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EPP