Metro y Metrobús Cambian de Horario Este Viernes 1 de Mayo: ¿A Qué Hora Abren y Cierran?

El Metro de la Ciudad de México y el Metrobús cambian de horario el viernes 1 de mayo de 2026; en N+ te decimos ¿a qué hora abren y cierran?

El Metro CDMX precisó que en lugar de abrir a las 05:00 horas, iniciará operaciones a las 07:00 horas del viernes 1 de mayo, y tendrá su horario extendido del servicio hasta las 00:00 horas.

Lo anterior se debe a que el Día del Trabajo, el transporte público en la Ciudad de México tendrá modificaciones en su horario de servicio habitual. El Día del Trabajo, al ser un día feriado o festivo, algunos empleados gozarán de descanso y de un megapuente, pero algunos habitantes de la Ciudad de México deberán asistir a sus centros de trabajo, y en un gran porcentaje se requerirá el transporte público capitalino.

Este será el horario del Metro de la CDMX el 1 de mayo 2026

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) aseguró que el viernes 1 de mayo de 2026 laborará con horario de día festivo.

Otro punto a destacar es que se aplicará el programa: “Tu bici viaja en Metro”: los usuarios podrán entrar con bicicletas a las estaciones y trasladarse con ellas.

Recomendaciones en el Metro de la CDMX para el 1 de mayo

Ingresa con la bicicleta por la puerta de servicio y las bicicletas plegables tendrán que estar cerradas.

Esperar el tren junto a la pared

No usar la bicicleta dentro de las instalaciones del Metro de la CDMX.

Viajar en los extremos del vagón

Evitar obstaculizar el paso y el cierre libre de puertas

Este será el horario del Metrobús

El Metrobús también cambiará su horario de servicio para el Día del Trabajo del 1 de mayo.

Regularmente, las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 inician sus operaciones a las 4:30 horas, pero el 1 de mayo, comenzarán a dar servicio a las 5:00 horas; terminarán a las 0:00 horas.

¿Dónde se extenderá el servicio del Metrobús CDMX?

En la Línea 7 que va de Campo de Marte a Indios Verdes, ampliará su horario hasta la 1 de la mañana.

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Con información de N+

HVI