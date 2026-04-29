¿Quiénes Sí Descansan el 5 de Mayo, Festivo No Oficial?

El 5 de mayo, fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla, tiene un tratamiento diferenciado en México dependiendo del sector. Aunque se trata de una fecha cívica relevante, no representa un día de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleados del sector público y privado deben acudir a sus centros laborales con normalidad, ya que esta fecha no está contemplada como feriado oficial. En términos legales, un día festivo obligatorio implica la suspensión de labores con goce de sueldo, condición que no aplica para el 5 de mayo.

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El artículo 74 de la LFT establece los días de descanso obligatorio en México, entre los que se encuentran el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo por el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre y el 25 de diciembre, entre otros. Por ello, las actividades laborales, comerciales y de servicios operan con normalidad en esta fecha.

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¿Quiénes sí descansan el 5 de mayo?

En contraste, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sí contempla el 5 de mayo como un día festivo en el ámbito educativo. Por esta razón, se suspenden las clases en los niveles de educación básica, que incluyen preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas.

La medida también se extiende a planteles de Educación Media Superior, como los bachilleratos tecnológicos. Cada ciclo escolar, la SEP incluye esta fecha dentro de su calendario oficial, permitiendo que estudiantes, docentes y personal administrativo no tengan actividades académicas programadas.

De esta manera, el descanso el 5 de mayo aplica principalmente para la comunidad educativa, incluyendo el profesorado, mientras que para el resto de la población se mantiene como una jornada laboral habitual.

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