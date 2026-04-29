¿Qué Día Es el Próximo Mega Paro en Mayo 2026? Habrá Bloqueos en CDMX en Esta Fecha

Ya se sabe la fecha del próximo mega paro en la Ciudad de México (CDMX), el cual será en mayo de 2026, y para que vayas preparándote, acá en N+ te decimos qué día habrá marchas, bloqueos y protestas que paralizarán las calles principales de la capital.

Las manifestaciones son una constante en la CDMX, de ahí que los automovilistas y población general deban estar bien informados sobre dónde habrá marchas y bloqueos cada día para evitar retrasos en sus traslados, más si se dirigen a sus trabajos o escuelas.

¿Por qué habrá Mega Paro en CDMX?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que realizará una mega marcha en la Ciudad de México, lo cual provocará bloqueos y afectaciones viales en las principales calles de la capital del país, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar sus precauciones.

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La manifestación de maestros se hará debido a que acusan a la falta de respuesta a su pliego petitorio, el cual incluye demandas del magisterio, entre sus demandas piden la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, jubilación basada en años de servicio, eliminación del sistema de Afores, incremento salarial del 100% al sueldo base, homologación de prestaciones laborales, reinstalación de trabajadores cesados, así como mayor presupuesto para educación y salud.

Además de los bloqueos en CDMX, la CNTE contempla un paro nacional, pues también habrá manifestaciones en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, aunque podrían sumarse otras entidades del país.

¿Cuándo será el próximo mega paro en CDMX?

La mega marcha de maestros en la CDMX está programada para realizarse el próximo viernes 1 de mayo de 2026 y la movilización comenzará a las 9:00 de la mañana, de acuerdo con la convocatoria difundida por la Sección 9.

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El mega paro de la CNTE en la CDMX tendrá como punto de salida el Ángel de la Independencia y el destino será el Zócalo, por lo que las siguientes vialidades podrían verse impactadas por la movilización y los bloqueos de maestros:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles del Centro Histórico.

Avenida 5 de Mayo.

Circuito Plaza de la Constitución.

Al ser algunas de las calles principales de la CDMX, se recomienda a los automovilistas capitalinos tomar precauciones para evitar la manifestación, especialmente si está en sus planes acudir al centro de la capital el próximo viernes 1 de mayo de 2026.

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