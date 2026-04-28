Onda de Calor en CDMX 2026: ¿Cuándo Termina?; Emiten Alerta Amarilla y Aviso Especial

La onda de calor no da tregua en la Ciudad de México, y ante esto, las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar precauciones para prevenir riesgos como utilizar lentes, gorras, mantenerse hidratado, utilizar crema con fltro para proteger la piel, usar manga larga y cuidar a los bebés.

La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, emitió hoy, una Alerta Amarilla por altas temperaturas para la tarde de mañana miércoles 29 de abril 2026 en 13 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco.

VIDEO: Alerta por Onda de Calor en CDMX: ¿Cuándo Inician las Temperaturas Máximas?

¿Cuándo termina la onda de calor en la CDMX?

Las autoridades capitalinas emitieron un aviso especial donde alertaron sobre la onda de calor. Indicaron que la onda de calor que inició el pasado sábado 25 de abril durará hasta el jueves 30 de abril. Y las temperaturas diarias máximas que se esperan son de 29 hasta a 32 °C.

"Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de Radiación UV y rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde".

Señales de alerta en la salud ante un golpe de calor

Dolor de cabeza, mareo, piel extremadamente caliente, confusión, náuseas. Si tienes estos síntomas o alguien más, se recomienda llevar a la persona a un lugar fresco, aplicar paños húmedos y principalmente, buscar atención médica urgente.

Historias recomendadas:

Reportan Multihomicidio al Interior de una Vivienda en Colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco