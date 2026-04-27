Anuncian Mega Marcha de la CNTE esta Semana: ¿Cuándo Será el Paro Nacional de Maestros?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron una nueva mega marcha para esta semana, así como un paro nacional de maestros.

Durante una asamblea nacional, los integrantes de la CNTE acordaron una huelga nacional, de cara al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, a partir del 11 de junio de 2026.

“Sigue una huelga nacional que tácticamente hemos pensado estallar en un contexto en el que tendremos la mirada puesta en nuestro país, por ser una de las tres sedes de un evento mundial, de un Mundial de futbol", indicó Filiberto Frausto, secretario general Sección 34 Zacatecas de la CNTE.

Durante más de siete horas, dirigentes y bases de las diversas secciones de esta ala sindical del magisterio debatieron a puerta cerrada las acciones a realizar para insistir al Gobierno Federal en el cumplimiento de sus demandas centrales que son:

La derogación de la ley del ISSSTE de 2007.

Abrogación de la reforma educativa que, dicen, aún tiene rasgos de gobiernos anteriores.

Incremento del salario magisterial.

Democracia sindical.

Resolución al problema de los trabajadores cesados.

Mayor presupuesto para la educación.

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¿Cuándo es la mega marcha de la CNTE y paro nacional?

Los integrantes de la CNTE ratificaron su determinación de realizar un paro nacional, sin dar a conocer la fecha del mismo. Sin embargo, anunciaron una mega marcha, que será:

El próximo viernes 1 de mayo, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX, a las 9 de la mañana.

"Hoy se ratifica la unidad y se ratifica ya el estallamiento de la huelga nacional, por lo tanto, emplazamos al Gobierno Federal para que busque una respuesta concreta a las demandas de la CNTE, indicó Isael González, sección 7 Chiapas de la CNTE.

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Con información de N+

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