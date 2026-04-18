Transportistas Amagan con Nuevo Paro Nacional: Conoce la Fecha Exacta de Los Bloqueos

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC), junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), advirtieron sobre la posibilidad de realizar un paro nacional el próximo 11 de junio, fecha en la que se prevé la inauguración de la Copa del Mundo en la Ciudad de México. La movilización, señalaron, ocurriría si el Gobierno Federal no retoma el diálogo con el sector.

A través de un comunicado, ambas organizaciones rechazaron las declaraciones del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, al asegurar que no existe una comunicación efectiva con los verdaderos representantes del transporte en el país. Sostuvieron que, contrario a lo afirmado por el funcionario, no han sido convocados a mesas de trabajo formales.

Los transportistas acusaron a las autoridades de recurrir a organizaciones que, aseguran, no representan los intereses reales del gremio y que son utilizadas como mecanismos de simulación. En ese sentido, denunciaron que estas agrupaciones guardan silencio ante problemáticas graves como la inseguridad en carreteras, los robos constantes y los asesinatos de operadores.

Indicaron que estas condiciones han dejado a numerosas familias en situación vulnerable, con viudas y huérfanos tras la pérdida de quienes eran el sustento económico. Por ello, consideraron inaceptable la postura oficial y la calificaron como una muestra de ineficiencia para atender las demandas del sector.

No habrá Mundial, amagan transportistas

La vicepresidenta de ANTAC, Jeannet Chumacero, advirtió que la falta de acuerdos podría derivar en afectaciones durante el evento internacional. “Si el gobierno no da solución, no convoca a reuniones y continúa utilizando esquiroles, no habrá Mundial”, afirmó.

ANTAC reiteró que el transporte enfrenta una crisis profunda, marcada por la falta de diálogo incluyente y representativo. Subrayó que las movilizaciones anunciadas son una respuesta legítima ante la ausencia de soluciones concretas.

Las organizaciones afirmaron que se mantienen firmes y organizadas en defensa de los derechos de miles de transportistas y operadores en todo el país. “No hay diálogo, hay simulación. Estamos listos para este 11 de junio”, concluyeron.

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