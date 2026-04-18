Hospitalizan a Jesús Murillo Karam, Extitular de PGR Vinculado con Caso Ayotzinapa

El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue hospitalizado desde hace unos días en la Ciudad de México, confirmaron fuentes a N+ este sábado.

El exprocurador fue detenido en agosto de 2022 por su relación con la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló como uno de los presuntos responsables de impedir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Murillo Karam es señalado como el autor de la llamada “verdad histórica”, que afirma que los estudiantes habrían sido asesinados y quemados por un grupo criminal.

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Hospitalización de Jesús Murillo Karam

El también ex titular de Sedatu se encuentra hospitalizado desde hace unos días, indicaron las fuentes a N+. Agregaron que se le están haciendo estudios e intervenciones, sin mencionar el motivo de la enfermedad.

En abril de 2024, Murillo Karam salió de reclusión y fue llevado a su casa, en la Ciudad de México, para continuar en prisión domiciliaria los procesos penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa.

Durante su proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Murillo fue trasladado a la Torre Médica de Tepepan para recibir atención médica. Entre los padecimientos que se reportaron en ese momento, fueron hipertensión, problemas cardíacos y EPOC.

Video: Jesús Murillo Será Trasladado de la Torre Médica Tepepan a su Domicilio, en CDMX

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