Montamultas en CDMX: ¿Cómo Operan y Qué Dice el Mensaje que Mandan a Celular de Automovilistas?

Los montamultas están operando con todo en la Ciudad de México; por ello, las autoridades piden a los automovilistas estar alertas para no ser víctimas de hechos delictivos, pero, ¿cómo operan y qué dicen los mensajes que mandan a los conductores?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han recibido diversas denuncias sobre fraudes digitales relacionados con el pago de multas de tránsito. Lo anterior porque derivado de que la mayoría de los trámites se hacen en línea.

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“Sin embargo, también han sido aprovechados por delincuentes para engañar a las personas mediante portales con apariencia profesional que buscan simular legitimidad”, afirmó.

Los montamultas tienen un modus operandi muy específico para operar. Las víctimas son captadas por mensajes “serios” en los que refieren que, de no hacer un trámite, se harán acreedoras a una sanción, la cual incrementa conforme avance el tiempo que no atienden la situación.

Por está razón, piden estar alerta ante cualquier sospecha de montamultas. Debido a que los delincuentes se llevan información relevante de los automovilistas, como datos personales y hasta bancarios, la cual puede ser usada para suplantación de identidad, fraudes financieros o la instalación de software malicioso.

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¿Cómo operan los montamultas en la CDMX?

Los montamultas operan de manera digital; por ello, usan canales como mensajes SMS para obtener la información que requieren. Las personas son engañadas con algunos textos con los que son “amenazadas” para revisar su estatus relacionado con las multas de tránsito en CDMX.

Entonces, los montamultas les hacen llegar a sus dispositivos móviles mensajes como los siguientes:

"Tienes una multa de tráfico pendiente. Por favor, solucionala cuanto antes"

"Su multa está vencida. Este es el último aviso antes de que el valor aumente. Más información..."

"Multa pendiente de pago en CDMX. Acceda a (página web) para liquidar su saldo y evitar el corralon por adeudos acumulados"

Ojo, porque en todos los casos, incluyen links extraños que te llevan a sitios fraudulentos.

Luego de darse a conocer estas denuncias por SMS de montamultas, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), aseguró que esta dependencia no envía avisos ni notificaciones por SMS.

“Tampoco solicita pagos a través de enlaces o medios no oficiales”, aseguró.

¿Cómo protegerte de montamultas?

Estos mensajes son fraudulentos y buscan obtener información personal o financiera de la ciudadanía. Por lo anterior, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones:

No abras enlaces sospechosos recibidos por mensajes o aplicaciones de mensajería.

No proporciones datos personales, bancarios o contraseñas.

Verifica cualquier información únicamente a través de los canales oficiales de la Semovi.

Reporta los mensajes como spam o fraude desde el dispositivo móvil en el que se reciben.

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