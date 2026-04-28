¿Qué Se Sabe de la Familia Asesinada Hoy en Nueva Santa María, Azcapotzalco, CDMX?

Una familia fue asesinada en su casa de la colonia Nueva Santa María en Azcapotzalco, hoy 28 de abril de 2026, el reporte del multihomicidio provocó la movilización de servicios de emergencia en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo de las cuatro personas, entre ellas, dos menores de edad, ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fueron alertados de varias personas lesionadas.

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Una vez que llegaron al número 146 de la calle Begonias, encontraron a los padres de familia y sus dos hijas menores de edad sin vida. Por lo que de inmediato se acordonó la zona y comenzaron con las indagatorias para esclarecer el caso.

Algunos vecinos refirieron que no notaron nada inusual, sólo que durante la madrugada, aproximadamente alrededor de las 3:00 horas, escucharon ruidos extraños que provocaron que los perros no dejaran de ladrar.

Video: Hallan a Familia Asesinada en Casa de Nueva Santa María, en Azcapotzalco; Hay 2 Menores Muertas

¿Quién era la familia asesinada en Azcapotzalco?

La SSC informó que las tres mujeres y un hombre fueron encontrados con diversas heridas por arma punzocortante, además, presentaban huellas de violencia.

Luego de que se dio parte al Ministerio Público por estos hechos, se inició un operativo para revisar las cámaras de seguridad y así poder dar con los presuntos responsables.

En tanto, la Fiscalía CDMX confirmó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio luego del reporte de cuatro personas sin vida en la colonia Nueva Santa María en Azcapotzalco.

“Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante”, afirmó.

En el lugar, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

La familia asesinada en Azcapotzalco está integrada por los padres y las hijas menores de edad, son identificados como

Alejandra “N” de 47 años de edad

Omar “N” de 47 años de edad

Menor de 17 años de edad

Menor de 12 años de edad

Uno de sus familiares acudió a visitarlos, cuando ingresó a la vivienda los encontró con múltiples lesiones, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades. Según reportes, y sin que la autoridad haya confirmado hasta el momento, se menciona que en el sitio fue hallado un mensaje de un grupo criminal y faltarían los vehículos de la familia asesinada.

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