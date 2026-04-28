¿Te Llegó un Mensaje por Multa de Tránsito? Tus Datos Bancarios Pueden Estar en Peligro

La recepción de un mensaje inesperado sobre una supuesta multa de tránsito puede generarte preocupación inmediata, sin embargo, detrás de este tipo de notificaciones también podría ocultarse un intento de fraude digital. En N+ te compartimos por qué tus datos bancarios pueden estar en peligro.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) advirtió sobre un incremento en engaños en línea relacionados con el pago de infracciones vehiculares, los cuales derivan en delitos como robo de datos personales y suplantación de identidad.

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Así son los fraudes por multas falsas

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes aprovechan la digitalización de trámites para crear páginas web que simulan ser portales oficiales. Estos sitios suelen tener un diseño profesional e incluso aparecen entre los primeros resultados en buscadores, lo que aumenta su credibilidad.

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Esto comienza cuando una persona busca frases como "pago de multas de tránsito" o "consultar infracciones". Cuando la víctima ingresa a los enlaces no verificados, le piden información personal como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y en algunos casos, datos bancarios.

Aunque aparentan ser plataformas legítimas, estos sitios no están vinculados con dependencias gubernamentales. La información proporcionada puede ser utilizada para fraudes financieros, robo de contraseñas o incluso la instalación de software malicioso.

Recomendaciones de las autoridades para no caer en fraudes

Ante este tipo de fraudes, la Policía Cibernética emitió una serie de medidas preventivas que consisten en lo siguiente:

Confirmar que el sitio cuente con certificado de seguridad (https).

Realizar pagos únicamente en plataformas oficiales o directamente con autoridades.

Verificar que el sitio web sea oficial y tenga dominio .gob.mx.

No ingresar a los enlaces que recibas por medio de mensajes o redes sociales.

Evitar acceder a los primeros resultados de buscadores sin confirmar su autenticidad.

No proporcionar datos personales o bancarios en páginas sospechosas.

Desconfiar de ofertas de descuentos o trámites urgentes.

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