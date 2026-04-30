¿Cuándo Definen Si Habrá Clases durante Partidos de México en Mundial 2026? SEP Responde

Ante la petición de que no haya clases durante los partidos de México en el Mundial 2026, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio a conocer cuándo se definirá si habría cambios en el calendario escolar.

Hoy, 30 de abril de 2026, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal fue cuestionado sobre la petición de secretarios de Educación estatal y maestros de que no haya actividades escolares los días de los partidos de la Selección Mexicana.

En respuesta, Delgado dio a conocer que el próximo 7 de mayo tendrá una reunión con los secretarios estatales para evaluarlo en conjunto.

“El próximo 7 de mayo vamos a tener una reunión de todos los secretarios de Educación porque algunos de ellos han pedido modificaciones al calendario (escolar) por tema de clima, de calor… por el Mundial y varias circunstancias, dependiendo del estado”, expuso.

Noticia relacionada: ¿Habrá Clases Durante Partidos de México en el Mundial 2026? SEP Habla sobre Posible Suspensión.

¿Cuándo se definirá si habrá clases?

El titular de la SEP ejemplificó que Jalisco, una de las sedes de partidos del Mundial 2026, quiere tener clases en línea.

“Nuevo León quiere hacer algo parecido (…) Ellos tienen la posibilidad de modificar el calendario, pero vamos a tener una reunión para evaluarlo en conjunto”, sostuvo.

Delgado añadió que las autoridades educativas también están en diálogo con los maestros, porque ellos también han solicitado la modificación del calendario escolar.

“Entonces tendríamos una respuesta la siguiente semana, a partir de la evaluación de todos los secretarios de Educación del país”, puntualizó.

Video: Mundial 2026: Lista de Jugadores de la Liga MX Convocados a la Selección Nacional

Los partidos de México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y tendrá su inauguración en la Ciudad de México (CDMX) el 11 de junio, con un partido entre las selecciones de México y Sudáfrica en el estadio Banorte.

Los primeros partidos de la Selección Mexicana en territorio nacional serán los siguientes:

11 de junio : México vs Sudáfrica en CDMX.

: México vs Sudáfrica en CDMX. 18 de junio : México vs República de Corea en Jalisco.

: México vs República de Corea en Jalisco. 24 de junio: República Checa vs México en CDMX.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

spb