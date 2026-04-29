Mayo 2026 Viene con Impacto de Frente Frío 48 y Masa de Aire Polar: ¿Pondrán Fin a Ola de Calor?

México iniciará el mes de mayo 2026 con el impacto del frente frío 48 —que podría ser el último de la temporada— y la masa de aire polar que lo impulsa, por lo que aquí te informamos si dichos fenómenos meteorológicos pondrán fin a la onda de calor que azota actualmente al país.

Y es que esta semana, la onda de calor ha ocasionado temperaturas extremas en varios estados; en las últimas horas, por ejemplo, el termómetro rebasó los 40 grados en cinco entidades:

Río Verde, San Luis Potosí: 42.5 grados

Choix, Sinaloa, 42.2

Torreón, Coahuila, 41.5

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 41.4

Campeche, Campeche, 40.6

Noticia relacionada: Llega el Frente Frío 48 contra la Ola de Calor: ¿Cuándo Empieza a Bajar la Temperatura?

Llegada del nuevo frente frío

En este panorama de intenso calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la proximidad del nuevo frente frío 48, el cual podría ser el último de la temporada, ya que se pronosticó el ingreso de 48 sistemas frontales de septiembre 2025 a mayo 2026.

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que este miércoles 29 de abril de 2026, el frente frío 48 se aproximará a la frontera norte de México.

Ahí interactuará con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical, por lo que se prevén lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León, así como fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h con posible formación de torbellinos en esas dos entidades y en Tamaulipas (noroeste).

En tanto, el 1 de mayo de 2026, el nuevo sistema frontal ya se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, y en interacción con otros fenómenos meteorológicos, ocasionará:

Chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en dicha región

y caída de en dicha región Rachas de viento de 70 a 90 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas

de 70 a 90 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas Rchas de 60 a 80 km/h en Nuevo León y Tamaulipas. Todos con posibles tolvaneras.

Noticia relacionada: Lloverá Menos y Hará Más Calor en México: ¿Cuándo se Espera Impacto por ‘El Niño’ y Canícula?

Video: Clima Hoy en México del 29 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Frente Frío 48 contra Ola de Calor

¿Frente frío y masa de aire acabarán con la onda de calor?

El ingreso del frente frío y la masa de aire polar que lo impulsa ocurrirá el viernes mientras la circulación anticiclónica, que ocasiona la onda de calor en México, se desplazará hacia el golfo de México, debilitándose gradualmente.

Eso favorecerá un descenso de la temperatura, condición que permitirá el debilitamiento de la onda de calor sobre el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

El sábado 2 de mayo, el frente frío se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, y su masa de aire polar generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

También ocasionará evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

De manera simultánea continuará la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas .

Pero el mismo sábado finalizará en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México, informó el SMN.

Imagen de satélite que muestra salida de circulación anticiclónica y entrada de masa de aire polar el sábado 2 de mayo. Foto: SMN

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb