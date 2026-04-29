Vivir entre Balas: Habitantes en Juan R. Escudero, Guerrero, Padecen Violencia de 'Los Ardillos'

Habitantes de la comunidad El Terrero, del municipio de Juan R. Escudero, en el estado de Guerrero, viven bajo el asedio y terror del grupo criminal de Los Ardillos.

Los criminales les lanzan disparos desde las montañas y los atacan con explosivos para asesinarlos y apoderarse de sus casas y tierras.

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Los Ardillos mantienen el control de 14 municipios de la zona centro y montaña baja en Guerrero, entre ellos, Chilpancingo, la capital del estado.

Hablamos de Chilpancingo, Quechultenango, Juan R. Escudero, Tecoanapa, Mochitlán, Tixtla, Mártir de Cuilapan, Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtlac, Zapotitlán Tablas, Acatepec, José Joaquín Herrera.

Más de 200 habitantes de El Terrero huyeron por la escalada de violencia que viven todos los días. Quienes se quedaron, sufren las extorsiones, tienen que pagar derecho de piso y les imponen la compra de tortillas, abarrotes, refrescos y cervezas.

Las autoridades ejidales reportan que desde 2024 a la fecha, en ese municipio, han matado y desaparecido a más de cien personas. También varios policías comunitarios y funcionarios públicos han sido secuestrados o asesinados.

Desplazamiento por violencia

Desde hace meses, varias colonias se encuentran deshabitadas y los criminales han saqueado las casas. La mayoría de los habitantes huyeron a estados del norte del país, a la Ciudad de México y los Estados Unidos.

Lino Ponce González, excomisario de El Terrero, buscó asilo político en los Estados Unidos. Ahí, permaneció un año, pero, dice, tuvo que regresar a México para apoyar a sus compañeros desplazados por la violencia.

Video: Vivir con Temor: Comunidad "El Terrero", en Juan R. Escudero, Guerrero, Sufre el Asedio de "Los Ardillos"

Un grupo de desplazados, apoyados por la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) han intentado recuperar sus propiedades, pero el grupo criminal de Los Ardillos los recibió a balazos.

Quienes se arriesgaron a enfrentar a los delincuentes y recuperar sus bienes fueron detenidos por las autoridades, señala el excomisario Lino Ponce.

"A raíz de ese caso de tanta impotencia, un familiar mío, con cuatro amigos más, decidieron cuidar su patrimonio, su familia, en una casa, y resulta que llega el gobierno y se los lleva detenidos. Hoy, están en Chilpancingo, injustamente detenido. Los delincuentes tienen más derechos y privilegios que la sociedad civil, que la gente de bien".

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Con información de En Punto

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