¿Por qué Emiratos Árabes Unidos Abandonará la OPEP?

Los Emiratos Árabes Unidos (EUA) informaron este martes 28 de abril que abandonarán la OPEP a partir del 1 de mayo, lo que le quitará al cártel petrolero a su tercer mayor productor y reducirá aún más su capacidad de influir en el suministro y los precios mundiales del crudo.

Aunque el anuncio no ha tenido una repercusión inmediata en el mercado energético, analistas ofrecieron un contexto para comprender por qué la potencia regional optó por esa salida.

Sin duda, se trata de un revés para la alianza, golpeada de lleno por la guerra de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Ahora ya no contará con uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

Además, el país del Golfo dejará el grupo liderado por Riad y también la alianza OPEP+, a la que igual pertenece Rusia, informó la agencia de prensa estatal Wam.

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Emiratos se incorporó al cartel en 1967 y la noticia de su abandono enseguida se volvió tendencia mundial. La federación es uno de los territorios más atacados por Irán en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, lanzada el 28 de febrero.

El conflicto provocó que el estrecho de Ormuz, por donde en general transita un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, quedase prácticamente cerrado. Esto hizo a su vez que los precios del crudo se dispararan.

¿Por qué se anunció la salida?

En primer lugar, se debe considerar que la decisión de los EAU ya se venía analizando desde hace tiempo, ya que en los últimos años habían cuestionado las cuotas de producción de la OPEP, al considerarlas demasiado bajas, lo que les impedía vender tanto petróleo al mercado internacional como deseaban.

"Tras haber invertido fuertemente en ampliar su capacidad de producción energética en los últimos años, el panorama general es que los EAU han querido aumentar su bombeo de petróleo", señaló Capital Economics en un análisis.

"Los lazos que mantienen unidos a los miembros de la OPEP se han debilitado", añadió, especialmente después de que Qatar abandonara el cártel en 2019.

Sin embargo, la monarquía federal argumentó una necesidad de proteger su "interés nacional".

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"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", indicó Wam.

"(EUA) aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos. Pero ha llegado el momento de concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional", agregó la agencia.

Para Jorge León, analista en Rystad Energy, esta retirada marca un giro importante para la OPEP e igual coincidió en un debilitamiento de la alianza.

"Con Arabia Saudita, es uno de los pocos miembros que tienen una capacidad de reserva significativa, el mecanismo con el que el grupo ejerce su influencia en el mercado", explicó a la AFP.

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Aunque a corto plazo los efectos de la decisión podrían ser limitados, dadas las perturbaciones actuales por la guerra, "esto se traducirá a largo plazo en un debilitamiento estructural de la OPEP", consideró el experto.

Según él, Emiratos también podría verse inclinado a aumentar su producción, lo cual despertaría "dudas sobre la perennidad del rol de Arabia Saudita", al dejar entrever "un mercado petrolero potencialmente más volátil".

Según David Oxley, experto de Capital Economics, "cuando los flujos energéticos vuelvan a la normalidad, la salida de la OPEP+ podría conducir a Emiratos Árabes Unidos a bombear 1 millón de barriles adicionales".

Los factores geopolíticos

También es probable que influyan factores políticos regionales.

Los Emiratos han mantenido relaciones cada vez más tensas con Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, por cuestiones políticas y económicas en Medio Oriente, incluso después de que ambos países fueran atacados por Irán, también miembro de la organización, durante la guerra.

De Libia a Yemen, pasando por el Cuerno de África, Riad ve con malos ojos las ambiciones regionales de su vecino, según los analistas.

Además, debido a la situación actual en el estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes Unidos no desea verse sometido a cuotas cuando la situación vuelva a la normalidad, según una fuente próxima al Ministerio de Energía.

Fundada en 1960, la OPEP, que reúne actualmente a 12 miembros, forjó en 2016 una alianza con otros diez países, incluido Rusia, bajo un acuerdo llamado OPEP+, con el fin de limitar la oferta y apoyar los precios frente a los desafíos que plantea la competencia de Estados Unidos.

Antes del conflicto en Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos ocupaba el cuarto puesto de los 22 productores de la OPEP+, por detrás de Arabia Saudita, Rusia e Irak, con alrededor de 3.5 millones de barriles diarios.

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Con información de Agencias

ASJ