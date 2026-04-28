¿Qué Pasó en la Línea A, 2, 3 y 8 del Metro Hoy, Martes 28 de Abril?

La noche de este martes 28 de abril se registra alta afluencia en las líneas A, 2, 3 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo que ha afectado la operación de los trenes y generado retrasos en los traslados de miles de usuarios. Algunos pasajeros reportan tiempos de espera de hasta 25 minutos para poder abordar.

Línea A del Metro

Desde las 19:00 horas, usuarios han señalado avance lento de los trenes y saturación en distintas estaciones. A través de redes sociales, expresaron su inconformidad con mensajes como: “No hay servicio en la Línea A, tomen otra alternativa”, “en Pantitlán dijeron que sólo había ocho trenes” y “hay demasiada gente en la estación Tepalcates”.

Ante la situación, autoridades del Metro informaron que se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales para atender la alta demanda. Asimismo, pidieron a los usuarios permitir el cierre libre de puertas y dejar salir antes de ingresar a los vagones, con el fin de mejorar la operación.

Hasta el momento, el organismo no ha detallado las causas de la saturación; sin embargo, la Línea A suele registrar alta demanda en horas pico, lo que impacta de forma inmediata en el servicio.

¿Qué Pasó Hoy en la Línea A del Metro?

¿Qué está pasando en líneas 2, 3 y 8?

En la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Taxqueña, también se reporta saturación. En la Línea 3, personal de seguridad atendió un caso de acoso en la estación Zapata; la persona señalada fue presentada ante autoridades.

Presunto acosador. Foto: Metro CDMX

En la Línea 8, el servicio fue ajustado tras retirar un tren para revisión, lo que contribuyó a los retrasos.

¡Toma Precauciones! Estas Estaciones del Metro CDMX Estarán Cerradas hasta Nuevo Aviso

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