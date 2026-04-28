Frente Frío 48 Rompe Ola de Calor: Alertan por Fuertes Lluvias Y Caída de Granizo en 10 Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada del frente frío número 48, el cual provocará lluvias intensas, rachas de viento y posible caída de granizo en al menos 10 estados del país durante los próximos días.

De acuerdo con el organismo, este jueves 30 de abril el sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México, donde interactuará con una línea seca en el noreste. Esta combinación generará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, así como rachas de viento intensas y la posible formación de torbellinos, principalmente en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará vientos muy fuertes en el noroeste del país. También se prevén lluvias puntuales en esa región, así como precipitaciones aisladas en la península de Baja California.

Para el viernes 1 de mayo, el frente frío 48 permanecerá estacionario sobre la región fronteriza del norte y noreste del territorio nacional. Esta condición mantendrá el potencial de lluvias fuertes, chubascos y vientos intensos en dichas zonas, debido a su interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro.

El sábado, el sistema frontal se desplazará hacia el noreste y oriente del país, donde se combinará con un canal de baja presión en el sureste, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones.

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente ocasionará un descenso en las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país. También se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el istmo y el golfo de Tehuantepec durante la madrugada del domingo.

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Clima para el jueves 30 de abril: ¿dónde lloverá?

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte).

Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí y Oaxaca.

Clima para el viernes 1 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte y centro), Tamaulipas (noroeste y norte), Puebla (norte) y Estado de México (centro).

Intervalos de chubascos: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas.

Lluvias aisladas: Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

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