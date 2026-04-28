Extienden Plazo para Descuento del 100% en la Tenencia Vehicular en CDMX: Fecha y Requisitos

Se dio a conocer que se extiende la fecha límite para exentar el descuento del 100% en el pago de la tenencia en la Ciudad de México (CDMX) y se ampliará hasta por un mes.

"Se extiende el beneficio sobre la tenencia vehicular a junio; vamos a continuar con el 100% de descuento en el subsidio de tenencia para vehículos", reveló Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX en conferencia de prensa.

¿Cuánto tiempo se extenderá el descuento del 100% de la tenencia?

El titular de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, precisó en conferencia de prensa que dicho beneficio estará vigente hasta el 30 de junio de 2026. El funcionario destacó que el descuento del 100% en el pago de la tenencia ha tenido gran aceptación y se ha visto reflejado en una amplia recaudación.

Requisitos para obtener el descuento del pago del refrendo

Se debe tener en cuenta que el descuento del 100% no significa pagar cero pesos. El pago mínimo de tenencia en la CDMX para 2026 es de 760 pesos (refrendo), siempre que se pague hasta el 20 de junio.

Además, el valor de tu auto deberá ser menor a 638 mil pesos con IVA y no tener adeudos.

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Con información de N+

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