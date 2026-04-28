Gobernadora de Chihuahua No Sabía de Operaciones de Agentes de la CIA, Dice García Harfuch

Este martes, 28 de abril de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no sabía de las operaciones de agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) en su estado, donde murieron dos elementos estadounidenses y dos estatales, el pasado 19 de abril.

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En conferencia de prensa, García Harfuch explicó que la gobernadora desconocía que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo.

"La gobernadora de Chihuahua me dijo que no tenía conocimiento que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo", destacó el secretario.

Cabe recordar que esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que es muy importante aclarar el caso, a pesar de la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ya que lo que importa es la defensa de la soberanía nacional.

Trasviña afirma que solo hay presunción de responsabilidad en caso Chihuahua tras ausencia de gobernadora

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Lucía Trasviña, señaló que, tras la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua a la reunión con legisladores, en el caso solo existe una presunción de responsabilidad.

En entrevista, indicó que no se puede adelantar un juicio político sin resultados de investigación y que las comisiones trabajan en un informe que documente los hechos, mientras la Fiscalía General de la República mantiene las indagatorias.

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Con información de N+.

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